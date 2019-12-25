Rektör Çomaklı’dan Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz’e ziyaret

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Eskişehir Barosu başkanı, Av. Mustafa Elagöz’ü ziyaret etti.

Karşılık sohbet havasında geçen ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı, Baro Başkanı Elagöz’e Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan Keçi Riton hediye etti. Ziyarette Rektör Çomaklı’ya, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özcan ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu, Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Avcı ve Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Koordinatörü Mehmet Uğurlu eşlik etti.

ESKİŞEHİR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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