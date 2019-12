Amatör Objektifler Fotoğraf Sergisi tam not aldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından 2019 döneminde açılan Fotoğrafçılık Atölyesine katılan öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galersi’nde sergilenmeye başlandı.

‘Amatör Objektifler Fotoğraf Sergisi’ adı verilen serginin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek, atölye eğitmenleri Osman Yaşar Tanaçan ve Doç. Dr. Feyyaz Bodur, atölye katılımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sanatın her türünü desteklemek için çaba gösteriyoruz”

Sergi açılışında konuşan Başkan Kurt, atölye katılımcılarının fotoğrafçı olabilmek için gerekli eğitimleri aldığını belitti. Bu nedenle katılımcılara artık fotoğrafçı denilebileceğini dile getiren Başkan Kurt, “Tabii ki eğitimin sonu yok, bilimin sonu yok. Öğrenmek için her türlü mücadeleyi vereceğiz, ama bizim Osman Yaşar Tanaçan Galerisi ve Osman Yaşar Tanaçan gerçekten Odunpazarı’nda ve Eskişehir’de fotoğraf deyince akla gelen ilk isim. Emeğine, yüreğine sağlık Feyyaz Bodur, bizim dostumuz, arkadaşımız. Hiçbir karşılık beklemeden, emekle, aşk ile mücadele ediyorlar. Umarım Eskişehir’e yeni sanatçılar kazandırırız. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak, sanatın her türünü desteklemek için çaba gösteriyoruz. Temel amacımız, bunun bilimsel bir biçimde öğrenilmesini sağlamak. Hem hocalarımıza hem de size teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamınızda da başarılar diliyorum” dedi.

Sergi açılışında Osman Yaşar Tanaçan ve Feyyaz Bodur’da konuşma yapan diğer isimler oldu.

Sergi açılışına katılanlar, açılış konuşmalarının ardından fotoğraf sergisini gezdi. Fotoğrafları tek tek inceleyen Başkan Kurt, eser sahipleri ile de fotoğraflar hakkında sohbet etti. Sergide yer alan fotoğraflar açılışa katılanların büyük beğenisini kazanarak, katılımcılardan not aldı.

