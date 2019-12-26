Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünyanın her köşesinden öğrenciler Türkiye’ye akın ediyor Sahra altı Afrika’dan başlayarak Asya’nın ...

İHA

Türkiye, okumak için yurtdışına çıkan uluslararası öğrencilerin ilk seçeneklerinden olmaya devam ederken Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) ve kendi imkânlarıyla Türkiye'ye gelen misafir öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Dünyanın her köşesinden öğrenciler Türkiye’ye akın ediyor Sahra altı Afrika’dan başlayarak Asya’nın her köşesinden, Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar her coğrafyadan öğrenciler Türkiye’yi tercih ediyor Türkiye 172 bin uluslararası öğrenciyi misafir ediyor UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat; "Uluslararası öğrenci Türkiye’nin milli konusudur" "2023'de 350 bin uluslararası öğrenci olması hedef gösteriliyor”

Türkiye, okumak için yurtdışına çıkan uluslararası öğrencilerin ilk seçeneklerinden olmaya devam ederken Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) ve kendi imkânlarıyla Türkiye’ye gelen misafir öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor.
Eskiden üniversite okumak için Türkiye’ye sadece Türk coğrafisinden öğrenciler gelirken şimdi Sahra altı Afrika’dan başlayarak Asya’nın her köşesinden, Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar hemen hemen her coğrafisinden öğrenciler Türkiye’ye akın ediyor. YTB ve kendi hesaplarıyla yurtdışından gelerek Türkiye’ye okuyan öğrenci sayısı 172 bine ulaştığı belirtildi.
Türkiye’de okuyan misafir öğrencilere Ensarlık yapanlardan olan ve ülkenin birçok ilde dernekleri ve il temsilcileri bulanan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, bir dizgi ziyareti için geldiği Eskişehir’de hem UDEF olarak yaptığı çalışmalarını anlattı hem de Türkiye’de okuyan öğrencilerin durumunu dile getirdi.

Türkiye’de 172 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor
UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, UDEF çatısı altında illerde kurulduğu dernekler kapsamında yaptığı çalışmalarıyla onlara Ensarlık yaptığı dile getirirken Türkiye’de eğitim alan öğrenci sayısı 172 bin olduğu söyledi. Bolat, “Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilere biz Türkçe eğitiminde, resmiyette ikamet almalarında, gerektiğinde burs gibi, kalacak yer gibi maddi ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışan bir Ensar çalışması gerçekleştiriyoruz. Derneklerimizde Türkçe öğretimi kitap tahlilleri, eğitim kampları ülke tanıtım programları ya da sportif faaliyetler gibi baktığınızda çok sayıda faaliyeti yapan bir oluşumuz. Bugün Türkiye’de 172 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor; lisans, yüksek lisans, doktora. Son dönemde yüksek lisans, doktora için gelen öğrencilerin sayısı artmaya başladı yine geçmişte daha çok Ortadoğu, Balkanlar ve Türkistan coğrafyasından öğrenciler varken şuan yoğun bir şekilde Afrika’dan, Sahra altı Afrika’dan, Güney Asya’dan, Latin Amerika’dan öğrenciler gelmeye başladı ve artıyorlar. Bizler onlara ev sahipliği yapmaya çalışan bir federasyonuz” diye konuştu.

Uluslararası öğrenci Türkiye’nin milli konusudur
UDEF Başkanı uluslararası öğrenciler Türkiye’nin milli konusu olduğu dile getirerek bütün partilerin, siyasi görüşlerin üstünde bir konu olduğu belirtti. Bolat, “Bir üniversiteden bir hocamız şunları söylemişti, uluslararası öğrenciler konusu Türkiye’nin milli bir konusudur. Yani bütün partilerin, siyasi görüşlerin üstünde bir konudur çünkü Türkiye’de 172 bin uluslararası öğrenci var. Dünya’nın her bir tarafından her dinden, dilden, ırktan, renkten, mezhepten, meşrepten insan Türkiye’ye geliyor ve bu sayı daha da artacak. İnşallah 2023 hedefi 350 bin uluslararası öğrenci olması konuşuluyor hedef olarak gösteriliyor” şeklinde belirtti.

Türk halkı bu öğrencilere her zaman sahip çıkıyor
Türk halkı her yerde uluslararası öğrencilere misafirperverliği yaptığından söz eden Başkan Bolat, bu öğrencilere yönelik halkımızdan bazı taleplerde bulundu. Bolat, “Türk halkı hangi şehirden olursa olsun misafirperverdir. Bugün ülkemizde hemen hemen tüm şehirlerimizde uluslararası öğrencilerimiz var sokakta uluslararası öğrencilerimize bir saygısızlık yapılmıyor. Halkımız bu anlamda misafirperver ve kardeşlik duygusu fazla olan bir halk. Türk halkımızdan uluslararası öğrencilerimize sahip çıkmasını talep ediyoruz. Derneklerimizle ortak çalışmalarını talep ediyoruz. Bu her zaman maddi bir destek vermek değil, örneğin Türkçe öğreniminde yardımcı olabilirsiniz sanatla uğraşıyorsunuzdur uluslararası öğrencilere kendi yaptığınız faaliyetleri çalışmaları aktarabilirsiniz örneğin Hat sanatını öğretebilirsiniz, Ebru sanatını öğretebilirsiniz, uluslararası öğrencilerimize kendi kültürümüzü aktarabiliriz. Dolayısıyla Türk halkının gerek devlet kurumlarından gerek gerek sokaktaki vatandaşına kadar uluslararası öğrenciye sahip çıkma sorumluluğu yükümlülüğü var. Bu misyonundan kaynaklanıyor tarihinden kaynaklanıyor hoşgörüsünden kaynaklanıyor ülkemizin şartlarından kaynaklanıyor bu anlamda derneklerimizle beraber, Ramazanda iftar programlarımızda diğer zamanlarda diğer faaliyetlerimize destek vererek Türk halkının bu çalışmalara desteğini görmüş oluruz ve talebimiz de bu yöndedir” diye vatandaşlardan talepte bulundu.

Türkiye, geri dönen öğrencileri de unutmuyor
UDEF Başkanı, Türkiye’den mezun olan arkadaşlarıyla ülkelerinde geri gittikten sonra da Türkiye onlarla iletişimde kalırken kurulan Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneği (TUMED) aracıyla bu öğrenciler da her zaman içlerinde Türkiye’yi yaşatıyor.
Mezun öğrenciler hakkında da konuşan Bolat, “Türkiye mezunlarımızın ülkelerinde kurduğu dernekler var yine İstanbul merkezli, Türkiye merkezli olarak Türkiye mezunlarının kurmuş olduğu Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneği (TUMED) mevcut bu mezun derneklerin üzerinden sürekli irtibat halindeyiz. Yine Türkiye’nin yurtdışındaki misyonları, büyükelçilikleri, konsoloslukları, İnsani Yardım Vakfı (İHH) gibi şirketler o ülkelere gidiyorlar ve gittiklerinde de mezunlarımızla çalışmaya başladılar. Şu an hızla artan bir şekilde Türkiye mezunları Türkiye ile ilgili gerek sivil toplum kuruluşları gerek ticari iletişim işletmelerin gerek diğer bağlantıların artık kilit noktasında olmaya başladılar” şeklinde konuştu.

Eskişehir’de öğrenci buluşması yapılması için yerel yönetimden destek lazım
UDEF olarak her yıl Türkiye’nin birçok ilde Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği düzenleniyor. Düzenlenen etkinlikte uluslararası öğrenciler kendi kültürlerini tanıtırken Türk insanlara o kültürlerden, gelenekten, yemeklerinden tattırtıyorlar. Ancak Eskişehir’de UDEF’in derneği olan Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) olarak en son 2015 yılında bu etkinliği yapılabildi. 2015 yılından sonra Eskişehir’de desteksizlikten dolayı bir türlü düzenlenemeyen öğrenci buluşması yapılabilmesi için yerel yönetimde olan belediyelerden destek gerektiği dile getirildi.
Bu konuda konuşan Bolat, yerel yönetimden destek alabilirse önümüzdeki sene yine Eskişehir’de öğrenci buluşması yapılabileceği planlıyor. Bolat, “Eskişehir en çok uluslararası öğrenciye sahip olan şehrimizden biri dolayısıyla burada öğrenci buluşması yapılması gerekiyor fakat bu sadece derneğimizin yapabileceği bir faaliyet değil. Yerel yönetimin belediyenin desteği lazım, diğer sivil toplum kuruluşlarının desteği lazım, şehirdeki diğer ticari kuruluşların desteği lazım. Bu yönde derneğimiz çalışmalarını yapıyor. 3 defa yapabildik, inşallah bu sene de yapabilmek için gayret edeceğiz. Gönlümüzden geçen, Eskişehir’de uluslararası öğrenci buluşması yapmak” şeklinde açıkladı.

ESKİŞEHİR

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ sanıklarına hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ sanıklarına hapis cezası
Anadolu Üniversitesi’nde klarnet resitali
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde klarnet resitali
Uluslararası Tiyatro Festivali’ne sanat ödülü
YEREL HABERLER Uluslararası Tiyatro Festivali’ne sanat ödülü
Muhteşem çocuklara bir ödül daha
YEREL HABERLER Muhteşem çocuklara bir ödül daha
Amatör Objektifler Fotoğraf Sergisi tam not aldı
YEREL HABERLER Amatör Objektifler Fotoğraf Sergisi tam not aldı
Kazım Kurt’a 2019 Eskişehir Sanat Ödülü
YEREL HABERLER Kazım Kurt’a 2019 Eskişehir Sanat Ödülü
Eskişehirspor'da altyapıdan 6 oyuncu profesyonel oldu
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da altyapıdan 6 oyuncu profesyonel oldu
Başkan Ataç’tan Hanımeli Sokak ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Hanımeli Sokak ziyareti
ESOGÜ Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu ve HAMER Orkestrası konser verdi
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu ve HAMER ...
ESOGÜ'de 500 lise öğrencisinin katılımıyla “Eğitimde Disiplinlerarası Kodlama” söyleşisi
YEREL HABERLER ESOGÜ'de 500 lise öğrencisinin katılımıyla “Eğitimde ...
Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı
EsEs’in yeni teknik patronu Mustafa Özer iddialı konuştu Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer; “Takımımızı ligde tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” “Önümüzde Boluspor maçı var bu maçı ve ardından kamp sürecini çok iyi şekilde değerlendirerek önümüze bakacağız”
YEREL HABERLER EsEs’in yeni teknik patronu Mustafa Özer iddialı ...
Başkan Ataç, Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’i ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’i ...
Okul aşıları devam ediyor Eskişehir'de aşılama oranı yüzde 99 civarında
YEREL HABERLER Okul aşıları devam ediyor Eskişehir'de aşılama oranı ...
Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu Eskişehirspor’da yarım sezonda 3 teknik adam değişti
YEREL HABERLER Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer ...
Rektör Çomaklı’dan Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz’e ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa ...
Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Funda Eskişehir’in gururu oldu Funda Nur Sönmez; ‘Karacaahmet’te İlk Buluşma’ adlı hikâye yarışmasında Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Funda ...
Piyano Bölümü öğrencilerinden dinleti
YEREL HABERLER Piyano Bölümü öğrencilerinden dinleti
Hem hastalıkla hem borçlarla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Hem hastalıkla hem borçlarla mücadele ediyor
"7. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 5. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı Karma Sergisi"
YEREL HABERLER "7. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 5. Uluslararası ...
Anadolu Üniversitesi’nde öğrencilere “Fulbright Burs Programı” anlatıldı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde öğrencilere “Fulbright Burs ...
Kış ortasında çilek yemenin formülü Topraksız çilek üretimi her geçen gün yaygınlaşıyor Çilek üreticisi Mehmet Atak: “Kış ayında çilek yemenin yeni yolu bu” “Topraklı tarıma göre 5 kat daha fazla ürün alınıyor” “Eskişehir çileğinin İstanbul’daki marketlerde kilo fiyatı 34 liraya kadar çıkıyor”
YEREL HABERLER Kış ortasında çilek yemenin formülü Topraksız çilek ...
TÜKDES Genel Başkanından 'su zammı' açıklaması
YEREL HABERLER TÜKDES Genel Başkanından 'su zammı' açıklaması
Coşkun Demirbakan: “Geride enkaz değil iyi bir takım bıraktık”
YEREL HABERLER Coşkun Demirbakan: “Geride enkaz değil iyi bir takım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X