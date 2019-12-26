54 yaşında okuma yazma öğrendi şimdi kitap yazacak Küçük yaşta evlendirilen ve 24 kardeşi olan Gülbahar Dişbudak’ın 2’si engelli 7 çocuğu var" Gülbahar Dişbudak; "Okumayı yazmayı öğrendiğim zaman çocuklarıma 'nerede kaldınız' diye mesaj gönderdim" "Kitap da yazacağım, mücadele edip ortaokulu da bitireceğim" “Artık her yere istediğim gibi gidebilirim, hayatım çok değişti”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

54 yaşında okuma yazma öğrendi şimdi kitap yazacak Küçük yaşta evlendirilen ve 24 kardeşi olan ...

İHA

Eskişehir'de okuma yazmayı daha yeni öğrenen ve 2'si engelli 7 çocuğu olan 54 yaşındaki Gülbahar Dişbudak, kitap yazmaya başlıyor.

54 yaşında okuma yazma öğrendi şimdi kitap yazacak Küçük yaşta evlendirilen ve 24 kardeşi olan Gülbahar Dişbudak’ın 2’si engelli 7 çocuğu var" Gülbahar Dişbudak; "Okumayı yazmayı öğrendiğim zaman çocuklarıma 'nerede kaldınız' diye mesaj gönderdim" "Kitap da yazacağım, mücadele edip ortaokulu da bitireceğim" “Artık her yere istediğim gibi gidebilirim, hayatım çok değişti”

Eskişehir’de okuma yazmayı daha yeni öğrenen ve 2’si engelli 7 çocuğu olan 54 yaşındaki Gülbahar Dişbudak, kitap yazmaya başlıyor.
Çocuk yaşta evlendirilen, babası tarafından okula gönderilmeyen Gülbahar Dişbudak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği Projesini televizyonda görerek kursa gitmek için başvuruda bulundu. Küçük yaşta evlendirilen ve 24 kardeşi olan Dişbudak’ın yüzde 90 ağır özürle kızı nedeniyle kursa gidememesi üzerine, Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından görevlendirilen öğretmeni evine geldi.
Aralarında Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Ömer Karaca'nın da bulunduğu bir heyet tarafından Gülbahar Dişbudak evinde ziyaret edilerek ilkokul diploması törenle verildi. Okuma yazma öğrenmenin ve ilkokul mezunu olmanın mutluluğunu yaşayan Gülbahar Dişbudak kursun açılmasında emeği geçen tüm yetkililere ve kurs öğretmeni Gülsüm Tepekaya‘ya teşekkür etti.

“Artık her yere istediğim gibi gidebilirim”
Okumayı öğrendikten sonra hayatının çok değiştiğini ve artık çocuklarına mesaj atabildiğini söyleyen Gülbahar Dişbudak, “Okuma yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Artık her yere istediğim gibi gidebilirim. Okumayı, yazmayı ilk öğrendiğim zaman çocuklarıma 'nerede kaldınız' diye mesaj gönderdim. Önceden çok zorluk çekiyordum artık okuyabiliyorum. İnşallah Allah izin verirse kitap da yazacağım, mücadele edip ortaokulu da bitireceğim. Hayatımda çok şey değişti. 24 kardeştik ve babam beni okutmamıştı. Hırs yaptım sonradan öğrendim şimdi de kitap yazacağım” diye konuştu.

“Çok başarılı ve çok azimli”
Dişbudak’a okuma yazma öğreten Gülsüm Tepekaya, “Biz 1 buçuk yıldır çalışıyoruz. Birinci ve ikinci kademe eğitimlerini ben verdim ve şu anda ilkokul mezunu oldu. Çok rahat bir süreç geçirdik. Kendisi çok başarılı ve çok azimli beni hiç yormadı. Çok iyi ilerledik” dedi.

ESKİŞEHİR

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Üniversitesi akademisyeninden uluslararası başarı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi akademisyeninden uluslararası ...
Dünyanın her köşesinden öğrenciler Türkiye’ye akın ediyor Sahra altı Afrika’dan başlayarak Asya’nın her köşesinden, Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar her coğrafyadan öğrenciler Türkiye’yi tercih ediyor Türkiye 172 bin uluslararası öğrenciyi misafir ediyor UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat; "Uluslararası öğrenci Türkiye’nin milli konusudur" "2023'de 350 bin uluslararası öğrenci olması hedef gösteriliyor”
YEREL HABERLER Dünyanın her köşesinden öğrenciler Türkiye’ye akın ...
FETÖ sanıklarına hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ sanıklarına hapis cezası
Anadolu Üniversitesi’nde klarnet resitali
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde klarnet resitali
Uluslararası Tiyatro Festivali’ne sanat ödülü
YEREL HABERLER Uluslararası Tiyatro Festivali’ne sanat ödülü
Muhteşem çocuklara bir ödül daha
YEREL HABERLER Muhteşem çocuklara bir ödül daha
Amatör Objektifler Fotoğraf Sergisi tam not aldı
YEREL HABERLER Amatör Objektifler Fotoğraf Sergisi tam not aldı
Kazım Kurt’a 2019 Eskişehir Sanat Ödülü
YEREL HABERLER Kazım Kurt’a 2019 Eskişehir Sanat Ödülü
Eskişehirspor'da altyapıdan 6 oyuncu profesyonel oldu
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da altyapıdan 6 oyuncu profesyonel oldu
Başkan Ataç’tan Hanımeli Sokak ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Hanımeli Sokak ziyareti
ESOGÜ Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu ve HAMER Orkestrası konser verdi
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu ve HAMER ...
ESOGÜ'de 500 lise öğrencisinin katılımıyla “Eğitimde Disiplinlerarası Kodlama” söyleşisi
YEREL HABERLER ESOGÜ'de 500 lise öğrencisinin katılımıyla “Eğitimde ...
Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı
EsEs’in yeni teknik patronu Mustafa Özer iddialı konuştu Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer; “Takımımızı ligde tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” “Önümüzde Boluspor maçı var bu maçı ve ardından kamp sürecini çok iyi şekilde değerlendirerek önümüze bakacağız”
YEREL HABERLER EsEs’in yeni teknik patronu Mustafa Özer iddialı ...
Başkan Ataç, Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’i ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’i ...
Okul aşıları devam ediyor Eskişehir'de aşılama oranı yüzde 99 civarında
YEREL HABERLER Okul aşıları devam ediyor Eskişehir'de aşılama oranı ...
Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu Eskişehirspor’da yarım sezonda 3 teknik adam değişti
YEREL HABERLER Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer ...
Rektör Çomaklı’dan Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz’e ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa ...
Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Funda Eskişehir’in gururu oldu Funda Nur Sönmez; ‘Karacaahmet’te İlk Buluşma’ adlı hikâye yarışmasında Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Funda ...
Piyano Bölümü öğrencilerinden dinleti
YEREL HABERLER Piyano Bölümü öğrencilerinden dinleti
Hem hastalıkla hem borçlarla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Hem hastalıkla hem borçlarla mücadele ediyor
"7. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 5. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı Karma Sergisi"
YEREL HABERLER "7. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve 5. Uluslararası ...
Anadolu Üniversitesi’nde öğrencilere “Fulbright Burs Programı” anlatıldı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde öğrencilere “Fulbright Burs ...
Kış ortasında çilek yemenin formülü Topraksız çilek üretimi her geçen gün yaygınlaşıyor Çilek üreticisi Mehmet Atak: “Kış ayında çilek yemenin yeni yolu bu” “Topraklı tarıma göre 5 kat daha fazla ürün alınıyor” “Eskişehir çileğinin İstanbul’daki marketlerde kilo fiyatı 34 liraya kadar çıkıyor”
YEREL HABERLER Kış ortasında çilek yemenin formülü Topraksız çilek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X