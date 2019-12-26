O değil!

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılaması’nın (FETÖ/PDY) sözde bölge talebe sorumlusu olduğu iddia edilen sanık 7 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan F.P. ve avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık beraatini talep etti.

Görülen davada tanık olarak dinlenen ve yargılandığı başka bir mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanan tanık B.S., "Örgütte benden önce bölge talebe sorumlusu oydu. Ben onun yerine geçtim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, F.P.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

ESKİŞEHİR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.