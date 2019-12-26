‘Havlayan köpek’ cinayetinde karar değişmedi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde havlayan köpek yüzünden işlendiği iddia edilen cinayet sonucunda Yargıtay'a giden davada sonuç değişmedi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık İsa Ilgın, tutuksuz sanıklar Hüseyin Demir ve Şemsettin Akın ile maktul Adem Demir'in yakınları katıldı. Yargıtay’dan gelen davada savunma yapan sanık Ilgın, olay günü kime ateş ettiğini bilmediğini ileri ifade ederek tahliye ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsa Ilgın'a verdiği 15 yıl hapis ve 2 sanığın beraat kararı değişmedi.

Olay

Kınık Mahallesi yakınındaki yaylada 26 Kasım 2015'te Adem Demir ile İsa Ilgın, Şemsettin Akın ve Hüseyin Demir arasında "Köpek havlaması" nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle vurulan Adem Demir hayatını kaybetmiş, İsa Ilgın ise yaralanmıştı. İsa Ilgın, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

ESKİŞEHİR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.