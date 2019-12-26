ESTÜ ile Acıbadem Hastanesi arasında iş birliği protokolü

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Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Acıbadem Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen protokolün imza töreni, Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşti. Eskişehir Teknik Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve Acıbadem Hastanesi adına Hastane Direktör Yardımcısı Mevlüt Yıldırım’ın katıldığı törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenyel de hazır bulundu. Protokole göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli ile birinci derece yakınlarına, personel kimliği ibraz edilmek şartıyla, Acıbadem Hastanesi tarafından yüzde 20 indirim uygulanacak.

ESKİŞEHİR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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