Eski eşi tarafından öldürülen kadının adı halk merkezinde yaşayacak Odunpazarı Belediyesi, Ayşe Tuba Arslan’ın adını halk merkezine verecek Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "Kadına yönelik şiddet bir an önce sona ermeli”

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir’de eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın adını Yenidoğan Mahallesi’nde yapım çalışmaları süren halk merkezine verdi.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı spor ve dans atölyeleri tarafından hazırlanan yıl sonu etkinliğinde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadına yönelik şiddet ile mücadele etmeye devam edeceklerini kaydederek, Yenidoğan Mahallesi’ne yapılan yeni halk merkezine Ayşe Tuba Arslan’ın adını verdiklerini açıkladı.



Kadınlardan şiddet protestosu

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı spor ve dans atölyeleri, çeşitli dans ve eğlenceli müziklerle dolu bir yıl sonu gösterisi gerçekleştirdi. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yıl sonu gösterisine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ‘kadına yönelik şiddete’ dikkat çekildi. “Kadına şiddete son ver” pankartı açan atölye katılımcıları, kadına yönelik şiddet sonucu hayatını kaybeden Emine Bulut, Münevver Karabulut, Ceren Özdemir, Leyla Aldemir, Şule Çet ve Özgecan Aslan’ın fotoğraflarını taşıdı.



“Bu şiddete geçit vermeyeceğiz”

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadına yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğinin altını çizdi. Kadına yönelik şiddete her zaman karşı olduklarını ve kınadıklarını söyleyen Başkan Kurt, kadın ve erkeğin eşit olduğunu vurguladı. Başkan Kurt, “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ile kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Bundan sonra, bundan geri adım atmaya ve attırmaya hiç kimse teşebbüs etmemelidir. Böyle bir duruma, bütün kadınlarımızın karşı çıkacağına inanıyorum. Kadına yönelik şiddeti protesto ediyoruz. Atölyelerimize katılarak, bu etkinliklere destek vererek kadınlarımızın, özgürleşmesine katkı sunduğunuz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek etkinlikte kadına yönelik şiddete karşı çıkan kadınları tebrik etti.



“Ayşe Tuba’nın adı halk merkezine, Ceren’in adı da gençlik merkezine verildi”

Eskişehir’de eski kocası tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın adını Yenidoğan Mahallesi'nde çalışmaları devam eden halk merkezine vereceklerini açıklayan Başkan Kazım Kurt, “Yine genç bir kardeşimiz Ceren Özdemir, ne olduğu belirsiz biri tarafından yolda yürürken öldürüldü. Adalar’da açtığımız gençlik merkezine Ceren Özdemir adını veriyoruz. Eskişehir’de kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şiddete geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.



Atölye katılımcılarından yıl sonu gösterisi

Yıl sonu gösterisinde, Odunpazarı Belediyesi Spor ve Dans Merkezi, Büyükdere Spor ve Dans Merkezi, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Spor ve Dans Merkezi, Emek Spor ve Dans Merkezi, Orhangazi Spor ve Dans Merkezi ile Yenikent Tenis, Pilates ve Yoga Merkezinde dönem boyunca ders alan atölye katılımcıları sahne aldı. Etkinlikte zumbadan step aerobike, yogadan kovboy danslarına, oyun havalarından roman danslarına kadar birçok gösteri yapıldı. Atölye katılımcılarının gösterisi izleyiciden tam not aldı.

