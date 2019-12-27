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Eskişehir'den kar manzaraları Kar yağışı yüksek kesimlerde kendisini gösterdi

İHA

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile şehrin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.

Eskişehir'den kar manzaraları Kar yağışı yüksek kesimlerde kendisini gösterdi

Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile şehrin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.

Ülke genelinde bu hafta beklenen kar yağışı gece saatleri itibariyle Eskişehir’de de kendisini gösterdi. Özellikle şehrin yüksek rakımlı bölgeleri tamamen beyaza bürünürken belediye ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre kar yağışının şehir merkezinde de hafta boyunca devam edeceği öngörülürken vatandaşlara gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılar yapıldı.

ESKİŞEHİR

27 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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