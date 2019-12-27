Ankara'da cinayet işleyen şüpheli, Eskişehir'de yakalandı

ANKARA'da, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aranan Şahin A., Eskişehir'de saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahin A.´nın üzerinde atışa hazır ve Türkiye´de sadece özel kuvvetlerin kullandığı tabanca ve mermisi ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara 11´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce `tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan aranan Şahin A.´nın Çankaya Mahallesi´nde olduğunu belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri eve düzenledikleri operasyonda katil zanlısı Şahin A.´yı yakalayıp gözaltına aldı. Katil zanlısının üzerinde atışa hazır ve Türkiye´de sadece özel kuvvetlerin kullandığı (Sig Sauer) tabanca ile mermileri ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen Şahin A.´nın ayrıca `Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak´ suçlarından da arandığı ortaya çıktı. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.
ESKİŞEHİR
27 Aralık 2019 Cuma
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