Belde Evi kursiyerlerinin yeni yıl coşkusu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belde Evi kursiyeri yaklaşık 2 bin kadın ile yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi kursiyeri kadınlar, Altınsaray Davet Salonu’nda düzenlenen yılbaşı etkinliğinde buluştu. Yaklaşık 2 bin kadının bir araya geldiği etkinliğe, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri de katıldı. Salona alkışlar eşliğinde giriş yapan Başkan Ataç, bir konuşma yaparak kadınların yüzünün gülmesinin çok önemli olduğuna değindi. Ataç, “Hepinize tek tek şükranlarımı iletiyorum. İyi ki beraberiz. İyi ki Eskişehir’de, iyi ki Tepebaşı’nda yaşıyoruz. Sizin yüzünüz güldü mü evinizin de yüzü gülüyor. Kocanızın, çocuklarınızın da yüzü gülüyor. Ama en başta benim yüzüm gülüyor. Bu beraberliklerimiz sık sık oluyor, dileğim bundan sonra da olsun. Ben seçimi Tepebaşı’nın güzel kadınları sayesinde kazanıyorum. Bunu her yerde diyorum. Bu gerçek. Birbirimize olan sevgimiz olmasa burada 10 kişi toplanamaz. Burada büyük bir etkinliğin yapılması çok farklı, inanın bu herkese nasip olmuyor. Onun için sizlere bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.

“2020 yılı ve sonraki yıllar 2019’dan daha iyi geçsin”

2020 yılı temennilerinden de bahseden Başkan Ataç, “Diliyorum önümüzdeki 2020 yılı ve sonraki yıllar 2019’dan daha iyi geçsin. 2020 yılında; işsizliğin, ekonomik krizin ve bunun gibi adaletsizliğin giderilmesi en büyük dileğimdir. Çünkü Türk halkı her şeyin iyisine layıktır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin önünü açmış biz onların sayesinde bu günleri daha rahat yaşıyoruz. Büyük öndere özlemimiz çok büyük. Size, ailenize, büyüklerinize çocuklarınıza, sağlık, mutluluk, huzur içinde aydınlık günler diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun ve güzellikler sizinle berber olsun” ifadelerini kullandı.

“Başkanımızla ve halkımızla Tepebaşı çok güzel”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, “Tepebaşı Belediye Başkanımızla ve sizlerle Tepebaşı o kadar güzel ki kelimelerle ifade edemem. Kısaca Tepebaşı’nda hayat var diyoruz. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, 2019 yılında her ne kötü günler yaşadıysak geride kalsın diyoruz. Umutsuzluğa yer yok. Biz Eskişehirli hanımlar olarak belediye başkanlarımız sayesinde mutlu yaşıyoruz ve bu mutluluğun sürmesini istiyoruz” diye konuştu.

Etkinlik, Eskişehir’in sevilen ses sanatçısı Mehmet Özel ve Armağan Çakır konserleri ve Tepebaşı Belediyesi’nin halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Etkinliğe katılan kadınlar, verilen konserlerle gönüllerince eğlenerek 2020 yılını karşıladılar. Etkinlik, Başkan Ataç’ın kursiyer kadınlar ile tek tek selamlaşması ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona ererken, katılımcılar ise Başkan Ataç’a Tepebaşı’nda hayata geçirdiği projeler ve sunulan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ettiler.

