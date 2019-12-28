Senfoni Orkestrası'ndan yeni yıl konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen “Yeni Yıl Konseri”, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Balo Salonu’nda gerçekleştirildi.

Orkestra Şefliğini Oğuzhan Balcı’nın üstlendiği konserde; Esin Talınlı, Çiğdem Önol, Funda Saltaş (Anatolian Sopranos) ve Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk, Aykut Çınar (3 Tenör) grupları yer aldı. Farklı ülkelere ait eserlerden oluşan bir repertuar hazırladıklarını dile getiren şef Oğuzhan Balcı, Türk müziğinden de seçkin eserlerin yer aldığını belirtti. Mutlu bir yıl geçirme temennisinde bulunan Oğuzhan Balcı, “Bu akşam Anadolu Senfoni orkestrası ile birlikte, harika bir yılbaşı programı için seyircilerimizin karşısında olacağız. Konserde bizlere solistler olarak; Esin Talınlı, Çiğdem Önol, Funda Saltaş (Anatolian Sopranos) ve Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk, Aykut Çınar (3 Tenör) grupları eşlik edecek. Maalesef Şenol Talınlı ani bir rahatsızlık geçirdiği için bu akşam bizimle olamayacak. Biz kendisi için de çalıyor olacağız. Orkestramız Rus Besteci Glinka’nın, Ruslan ve Ludmila Uvertürü ile konsere başlayacak. Ardından çeşitli ülkelere ait aryalar, birtakım ezgiler, napolitenler olacak. Türk müziğinin birtakım seçkin eserlerinin çok seslendirilmiş halleri repertuarımızda olacak. Dinleyicilerimizin mutlu ayrılacaklarına inandığımız bir repertuar hazırladık. Herkese mutlu yıllar dileriz” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

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