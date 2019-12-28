Klarnet Sınıfı’ndan konser

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Klarnet Sınıf Konseri”, Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konserde, Prof. Ayşe Gülriz Germen’in lisans birinci sınıf öğrencileri Su Akyol ve Hülüsü Özdemir sahne aldı. Konserde J.S. Bach, R. Schumaann ve C. M. Von Weber gibi ünlü bestecilerin eserlerini seslendiren öğrencilere, Doç. Selin Ulubağ piyano ile eşlik etti. Türkiye’nin ilk klarnet konçertosunu yazan İstemihan Taviloğlu’nun öğrencisi olan ve Devlet Konservatuvarının kuruluşundan bu yana Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı’nda çalışan Prof. Ayşe Gülriz Germen, öğrencilerin derslerine odaklanabilmeleri için Eskişehir’in avantajlarla dolu olduğunu söyledi. Anadolu Üniversitesi’nin güzide müzisyenler yetiştirme konusunda oldukça başarılı olduğunu da ifade eden Prof. Germen, “Öğrencilerimiz bizim göz bebeğimiz. Onları çok fazla önemsiyoruz. Şu an bireysel ders alıyorlar ve hepsinin lisans devresine gelene kadar uzun yıllar enstrüman eğitimi aldılar. 12 yıl boyunca zorlu bir eğitim süreci alıyorlar. Sahnelerinin el verdiği ölçüde konser yapmaya çalışıyoruz. Konser vermeleri öğrencilerin tecrübe kazanmaları açısından çok kıymetli. Bu konserlerde de öğrenciler, eserler gereği piyano eşlikli sahneye çıkıyorlar” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

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