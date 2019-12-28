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Tazelenme öğrencileri dönemi partiyle kapattı

İHA

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü, Tazelenme Üniversitesi ve Radyo A iş birliğiyle düzenlenen "Tazelenme Partisi" Öğrenci Merkezi Fuayene Alanı'nda gerçekleştirildi.

Tazelenme öğrencileri dönemi partiyle kapattı

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü, Tazelenme Üniversitesi ve Radyo A iş birliğiyle düzenlenen “Tazelenme Partisi” Öğrenci Merkezi Fuayene Alanı’nda gerçekleştirildi.
Tazelenme Üniversitesi’nin dönem kapanışını kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Gastronomi Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan yiyecekler ikram edildi. Anadolu Üniversitesi ve Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı partide renkli anlar yaşandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da etkinliğe katılarak, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini yalnız bırakmadı. Yapılan etkinliklerdeki temel amacın; kuşaklar arasında köprü oluşturmak olduğunu dile getiren Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, “Bu etkinlikte yola çıkış noktamız, ‘Kuşaklar Arasında Dayanışma’ isimli kulüp projesi ile oldu. Kulübün yakın zamanda onayı geldi. Amacımız üniversitemizde hizmet veren, 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi ile birlikte, kreş çağındaki ve orta jenerasyonu oluşturan kişiler arasında bir köprü kurmak. Aslında bu kulübün fikri olgunlaştığı zaman, öğrenci kulüpleri ile tazelenme öğrencilerini bir araya getiren bir partiyle süslemek istedik. İkinci dönem buna benzer kaynaştırmaların yanı sıra; huzur evi ve sosyal alanlarda ziyaretler ve Eskişehir Valiliği ile gerçekleştireceğimiz ortak projeler de söz konusu olacak. Temel amaç; kuşaklar arası köprü kurmak ve o etkileşimi tecrübe aktarımı yoluyla köprünün karşısına geçirmek” şeklinde konuştu.
“Bütün öğrencilerimiz çok mutluydu”
Güzel bir dönem geçirdiklerini söyleyen Tazelenme Üniversitesi Eskişehir Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emre Birinci, öğrencilerin mutlu olduklarını belirtti. Öğr. Gör. Dr. Birinci, “Bu yıl, ilk eğitimöğretim dönemimizi geride bıraktık. Yarın itibariyle dönemi bitiriyoruz. Hem dönemi hem de 2019 yılını güzel bir şekilde kapatmak adına öğrencilerimizle böyle bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Öğrenci kulüpleri ve Radyo A, bu konuda bize destek oldular. Bir buçuk aylık bir aranın ardından bahar döneminde eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecek. Gayet güzel bir dönem oldu. Bütün öğrencilerimiz çok mutluydu. Zaten bizim istediğimiz de buydu. Tamamen sosyal sorumluluk projesi. Hiçbir karşılık beklemeden tek amacımız onların mutlu olması. Onlar da mutlu olduklarını dile getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR

28 Aralık 2019 Cumartesi

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