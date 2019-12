Anadolu Üniversitesinde kültür sanat etkinlikleri Piyano Anasanat Dalından öğrencilerinden konser Güzel Sanatlar Fakültesi’nden karma sergi

Anadolu Üniversitesinde öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Piyano Anasanat Dalı Lise ve Lisans Öğrenci Konseri”, Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirildi. Konserde, Öğr. Gör. Özge Güncan’ın öğrencileri Melodi Çelik ve Selin Sezer; Doç. Selin Şekeranber Uluğbay’ın öğrencileri Zehra Dila Turan ve Günseli Kuvvet; Öğr. Gör. Çağdaş Alapınar Gençay’ın öğrencileri Ayşe Neva Eren ve Ata Çaytuna; Doç. Lilian Tonella Tüzün’ün öğrencileri Berker Yenilgün, Nazlıcan Erol ve Başak Karakaş; Prof. Oytun Eren’in öğrencileri Gönül Çebi, Eylül Karabulut ve Sefa Pehlivan; Prof. Serla Balkarlı’nın öğrencileri Bora Bahar ve Pelin Bedir sahne aldı. Sınav öncesi öğrencilerinin heyecanlı olduğunu ve heyecanın yaptıkları işin bir parçası olduğunu ifade eden Müzik Bölümü Başkanı Prof. Serla Balkarlı, “Bu konserlerle öğrencilerimizin sahneye çıkması eğitimin bir parçası. Sınavlardan önce hem kendilerini denemek hem de prova yapmak için her dönem mutlaka en az 2 kere sahneye çıkmaları gerekiyor. Kendileri için büyük bir deneyim” dedi.

“Bir moral konseri”

Öğr. Gör. Özge Güncan, öğrencilerinin tüm dönem çalıştıklarını ve sınav öncesinde performanslarını düzgünce sergilediklerini düşündüğünü söyledi. Güncan, konser hakkında: “Bütün lise ve lisans öğrencilerimizin sınav öncesi performanslarını sergiledikleri bir moral konseri diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Piyanonun duygularıma tercüman olduğunu söyleyebilirim.”

Lisans 2. Sınıf öğrencisi Pelin Bedir şunları dile getirdi:

“Piyano çalmak çok güzel bir duygu; çünkü bütün hissettiklerinizi kelime kullanmadan ifade edebilme yöntemi bu. 6 yaşımdan beri piyano çalıyorum ve piyanonun duygularıma tercüman olduğunu söyleyebilirim. İzmir’de eğitim görüyordum; fakat konservatuvar okumaya karar verdiğimde Eskişehir’i tercih ettim.”

Konserde, J.S. Bach, W.A. Mozart, M. Moszkowski, S. Rachmaminof, L.V. Beethoven, B. Bartok , İ. Baran, U.Cemal Erkin, P. Sancan, F. Chopin, M. Ravel, C. Debussy, F. Mendelssohn gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nden karma sergi

Bir diğer program ise, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından oluşturulan “Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Öğretim Sergisi”, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 7 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sergi açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, “Bu sergiyi geleneksel olarak her yıl yapıyoruz. Yeni yıla girmeden önce yaptığımız bu sergi, karma bir sergi şeklinde oluyor. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden öğretim elemanı arkadaşlarımızın işlerinden oluşuyor. Umarım izleyicisi çok olur. Bu tarz etkinlikler sayesinde yeni işler görüyoruz. Arkadaşlarımızın bu süreç içerisinde yaptığı işleri takip etme şansı buluyoruz. Bu tür sergiler bizim öğretim elemanı arkadaşlarımızı daha dinamik kılıyor. Sergi yeni bir iş yapmak için bize bir motivasyon oluyor. Bu yolla birbirimizi takip etme fırsatı buluyoruz.” şeklinde konuştu.

