Hayat boyu Türkiye’nin gönül elçileri UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat: “Türkiye’nin elçisi olmanın ilk şartı Türkçeyi iyi öğrenmek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayat boyu Türkiye’nin gönül elçileri UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat: “Türkiye’nin elçisi olmanın ...

İHA

Eğitim için dünyanın birçok ülkeden Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenciler, ülkelerine geri döndüğünde hayat boyunca Türkiye'yi merak edenler için gönül elçisi oluyor.

Hayat boyu Türkiye’nin gönül elçileri UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat: “Türkiye’nin elçisi olmanın ilk şartı Türkçeyi iyi öğrenmek”

Eğitim için dünyanın birçok ülkeden Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler, ülkelerine geri döndüğünde hayat boyunca Türkiye’yi merak edenler için gönül elçisi oluyor.
Sahra Altı Afrika’dan başlayarak Güney Asya’ya, Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar hemen hemen her ülkeden uluslararası öğrenciler artık okumak için Türkiye’yi tercih ediyorlar. Yurt dışı Türkler ve Akrabalar Toplulukları (YTB) aracı ve kendi hesaplarıyla okumak için Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenci sayısı geçen her gün artarken şimdi yaklaşık 172 bin öğrenci ülkemizde eğitim görüyor. Bu öğrenciler Türkiye’ye geldiğinde ilk olarak Türkçe öğrenirken kaldığı sürece Türkiye ve kendi ülkeleri arasında kültür alışverişinde bulunuyorlar. Onlar eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine geri döndüğünde de hayat boyunca Türkiye ile ilgili sorulara muhatap olurken ülkemizin gönül elçisi olmaya devam ediyor.
Uluslararası öğrenciler için Eskişehir’de gerçekleştirilen bir kahvaltı programında bulunan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Türkiye olarak uluslararası öğrencilerden isteklerini dile getirirken, öğrencilerin Türkiye’de ki rollerinden söz etti.

“Türkiye’nin elçisi olmasının ilk şartı Türkçeyi iyi öğrenmek”
UDEF Başkanı Bolat, Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrencilerden ilk isteği olarak eğitimlerini güzelce bitirmelerini ve Türkçeyi iyi öğrenerek ülkelerine dönmesi olduğu belirtti.
Başkan Bolat, konuşmasının devamında ise, “Bizim öğrencilerden beklentilerimiz aslında şu; Türkiye’de eğitimlerini tam anlamıyla gerçekleştirmeleri. Hangi eğitim için gelmişlerse mesela Türkçe için, lisans, yüksek lisans, doktora veya her hangi bir bölüm. Onların mezun olarak gitmelerini yani mezun olmalarını, eğitimlerini en iyi şeklinde almalarını istiyoruz. Bu birinci hedefimiz. Çünkü o okulunu bitirmeden dönerse; Türkiye, kendi ülkesi, zamanı, mekanı her şey ile kaybetmiş oluyoruz. İkinci isteğimiz ise Türkçeyi en iyi güzel şekilde öğrenmeleri. Bir yıl Türkçe ve 4 yıl üniversite düşündüğünüzde yaklaşık 5 yıl Türkiye’de eğitim alıyorlar. Türkiye’de sokakta Türkçe konuşuluyor, Türkiye’de kullandığımız dil. Bunun Türkiye’deki öğrencilerimiz tarafından en iyi şekilde öğrenilmesini istiyoruz. Türk kültürünü tanımalarını istiyoruz. Çünkü yarın ülkelerine döndüklerinde Türkiye’yi temsil ediyorlar. Hayatların sonuna kadar hep Türkiye ile alakalı sorularla muhatap oluyorlar. Türkçeyi iyi öğrenilirse, Türkiye’yi iyi tanırlarsa o iletişimi, o köprü görevini başarı bir şekilde yerine getirecekler” şeklinde konuştu.

“Kültür alışverişinde bulunmaları gerekiyor”
UDEF Başkanı Bolat, uluslararası öğrencilerden bir diğer isteği olarak ise Türk kültürünü öğrenmeleri ve kendi kültürlerini Türkiye’ye taşımak olduğu ifade etti. Başkan Bolat, “Bir diğer isteğimiz öğrencilerden kendi kültürlerin tanıtmaları. Herkes bir ülkeden geliyor. Gambia’dan geliyor, Burkina Faso’dan geliyor, Tataristan’dan, Moğolistan’dan, Bosna Hersek’ten geliyorlar. Bir kültürün içinden geliyorlar. Biz Türkiye’ye o kültürü taşımaları istiyoruz. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları, ülke tanıtım programlarımız hep bunun için yapılan çalışmalar. Dolaysıyla öğrencilerden talebimizin biri de kendileri olmaları. Kendi kültürünü Türkiye’ye tanıtmaları, kendi ülkelerin temsilcileri olmalarıdır” diye konuştu.

“Her ülkeden öğrencilerle iletişimde kalın”
UDEF Başkanı Bolat, Türkiye’de eğitim gören öğrencilerden son olarak da Türkiye’de bulurken diğer uluslararası öğrencilerle iletişim kurması ve ülkelerine döndüğünde de bu iletişimin koparmaması gerektiğinin altına çizdi.
Başkan Bolat, sözlerine şöyle devam etti; “En sonunda da şunu istiyoruz öğrencilerimizden; Türkiye’de dünyanın her tarafından uluslararası öğrenciler eğitim alıyor. Bunların hepsi ile tanışalım. Uluslararası öğrenci olarak kendi ülkenizde döndüğünüzde dünyanın dört bir tarafından insanlarla iletişimi olan birisi olarak giderseniz Türkiye’ye çok daha faydanız olur, ülkenize çok daha faydanız olur. Yaptığınız ise çok daha faydası olur. Biz bu başlıklar altında UDEF olarak uluslararası öğrencilerimizden faaliyetlerimizden bunu istiyoruz.”

ESKİŞEHİR

29 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite öğrencilerinden çocuklara yılbaşı hediyesi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden çocuklara yılbaşı hediyesi
Anadolu Üniversitesinde kültür sanat etkinlikleri Piyano Anasanat Dalından öğrencilerinden konser Güzel Sanatlar Fakültesi’nden karma sergi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde kültür sanat ...
Tazelenme öğrencileri dönemi partiyle kapattı
YEREL HABERLER Tazelenme öğrencileri dönemi partiyle kapattı
HUDER, Rektör Çomaklı’yı ağırladı
YEREL HABERLER HUDER, Rektör Çomaklı’yı ağırladı
ANASAM'dan “Dijitalleşme ve İnsan: Doğurgular, Fırsatlar ve Tehditler” konferansı
YEREL HABERLER ANASAM'dan “Dijitalleşme ve İnsan: Doğurgular, ...
ABD'li sanatçı Della Miles: Türk otomobiline talibim
YEREL HABERLER ABD'li sanatçı Della Miles: Türk otomobiline talibim
Aranan cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Aranan cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı
Klarnet Sınıfı’ndan konser
YEREL HABERLER Klarnet Sınıfı’ndan konser
Ünlü Nogay şairi Kadriya Temirbulatova Anadolu Üniversitesi’nde anıldı
YEREL HABERLER Ünlü Nogay şairi Kadriya Temirbulatova Anadolu ...
Apple'ın açığını buldu, 'teşekkür e-mail'i aldı
YEREL HABERLER Apple'ın açığını buldu, 'teşekkür e-mail'i aldı
Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi
YEREL HABERLER Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi
110 kadın girişimciye tablet verildi
YEREL HABERLER 110 kadın girişimciye tablet verildi
Klarnet Sınıfı’ndan konser
YEREL HABERLER Klarnet Sınıfı’ndan konser
Şair Emel İrtem, Ataol Behramoğlu Kitaplığı’nda şiir tutkunları ile buluştu
YEREL HABERLER Şair Emel İrtem, Ataol Behramoğlu Kitaplığı’nda şiir ...
YKSM’de Karadeniz rüzgârı esti
YEREL HABERLER YKSM’de Karadeniz rüzgârı esti
Kadın üreticilerle Antalya’ya teknik gezi
YEREL HABERLER Kadın üreticilerle Antalya’ya teknik gezi
Alacağını almak için gitti, bıçaklandı
YEREL HABERLER Alacağını almak için gitti, bıçaklandı
Senfoni Orkestrası'ndan yeni yıl konseri
YEREL HABERLER Senfoni Orkestrası'ndan yeni yıl konseri
Alkollü araç kullanan sürücünün arandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Alkollü araç kullanan sürücünün arandığı ortaya çıktı
Dünyaca ünlü Della Miles’ten yerli otomobil siparişi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Della Miles’ten yerli otomobil siparişi
Belde Evi kursiyerlerinin yeni yıl coşkusu
YEREL HABERLER Belde Evi kursiyerlerinin yeni yıl coşkusu
Olta balıkçılarına spin avcılığı anlatıldı
YEREL HABERLER Olta balıkçılarına spin avcılığı anlatıldı
Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu 2020 faaliyetlerini görüştü
YEREL HABERLER Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu 2020 faaliyetlerini ...
Tepebaşı’nda ‘İktidar ve Adalet’ söyleşisi
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda ‘İktidar ve Adalet’ söyleşisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X