Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen seminer ile ambulans sürücülerine eğitim verildi.

İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün süren seminerlerde ambulanslarda aktif sürücülük yapan 120 personel katıldı. Personellere güvenli araç kullanımı, trafikte oluşan risklere karşı alınacak tedbirler, araçların teknik bilgileri ve güvenli sürüş teknikleri gibi eğitimlerin yanı sıra trafikte karşılaşılan özel durumlarda trafiği tehlikeye atmadan hastayı en hızlı ve güvenli hastaneye ulaştırma gibi konularda bilgiler verildi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği Lojistik Birim Sorumlusu Okan Gergin ve Başhekim Veli Görkem Pala’nın hazırladığı eğitim seminerlerine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge de katıldı.

ESKİŞEHİR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:41

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