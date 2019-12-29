Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları’ndan Başkan Kurt’a ziyaret

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları Başkanı Cavid Amirov ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. 31 Aralık Dünya Azerbaycanlıları Birlik ve Beraberlik (Hemreylik) Günü kutlamaları kapsamında hazırladıkları video için Kazım Kurt ile çekim yapan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları Başkanı Cavid Amirov ile yönetim kurulu üyeleri, Kurt’a Azerbaycan ve Hemreylik Günü ile ilgili bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, dünya geneline yayılmış olan tüm Azerbaycanlıların 31 Aralık Dünya Azerbaycanlıları Hemreylik Günü'nü kutladı.

ESKİŞEHİR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:41

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