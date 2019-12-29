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Bilim ve deney etkinliklerine çocuklardan yoğun ilgi

İHA

Odunpazarı Belediyesinin halk merkezlerinde gerçekleştirdiği bilim ve deney etkinlikleri devam ediyor.

Bilim ve deney etkinliklerine çocuklardan yoğun ilgi

Odunpazarı Belediyesinin halk merkezlerinde gerçekleştirdiği bilim ve deney etkinlikleri devam ediyor.
İlki Büyükdere Halk Merkezi’nde yapılan bilim ve deney etkinlikleri, bu kez Gökmeydan Halk Merkezi’nde çocuklarla buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından Bilim Deney Merkezi işbirliği ile düzenlenen etkinlik, Gökmeydan Halk Merkezi’nde devam etti. 714 yaş aralığında 200 çocuk ve 100 velinin katıldığı etkinlikte, Bilim Deney Merkezi yetkilileri çocuklarla birlikte çeşitli deneyler yaptı. Çocuklar, etkinliğe yoğun ilgi göstererek, tekrar yapılmasını istediler.

ESKİŞEHİR

29 Aralık 2019 Pazar

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