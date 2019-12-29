ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye’nin 60 yıllık otomobil üretme sevdasının gerçekleştirilecek olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır" dedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'nin yeni tanıtılan yerli otomobili hakkında bir mesaj yayınladı. Mesajında Türkiye’nin yerli otomobili üretecek altyapı, profesyonellik ve donanıma sahip olduğunu belirten Kesikbaş, otomobil üretmenin yan sanayiden ana sanayiye geçilecek en önemli adım olduğuna işaret etti. Kesikbaş, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tanıtılan yerli otomobil ülkemize hayırlı olsun. Yerli ve milli otomobilimizin kendi olanaklarımız ile üretimi Türkiye’nin yan sanayiden mamul sanayiye geçişi için önemli bir adımdır. Türkiye sanayisi güçlüdür, teknik birikimleri yüksektir. Her alanda nihai ürüne ve hammadde üretimine yönelmek ülkemiz kalkınması için zaruridir. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) girişimiyle Türkiye kendi otomobilini üreten dünyadaki 23’üncü ülke olacak. 4 bin doğrudan, 20 bin dolaylı istihdam öngörülen yerli otomobil üretimi bu alanda yeni sanayilerin de gelişmesine öncülük edecek ve önemli istihdam alanları oluşturacaktır. Bizde Eskişehir sanayisi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Eskişehir sanayisi üretim gücü ile yerli otomobilin üretimde yer almaya hazırdır. Eskişehirli firmalarının projede yer alması, bunun bir parçası olması için elimizden geleni yapacağız. Eskişehir sanayisi üretim kabiliyeti ve yetişmiş insan gücü ile projeye güç katmaya isteklidir” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:41

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