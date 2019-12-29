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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni yıl tebrik kartları Sukurusu’ndan

İHA

Bir dönem insanların sevdiklerine ulaşmak için kullandığı kartpostal gönderme kültürü, Tepebaşı Belediyesi tarafından üretilen yeni yıl tebrik kartları ile yaşatılıyor.

Yeni yıl tebrik kartları Sukurusu’ndan

Bir dönem insanların sevdiklerine ulaşmak için kullandığı kartpostal gönderme kültürü, Tepebaşı Belediyesi tarafından üretilen yeni yıl tebrik kartları ile yaşatılıyor.
Bu yıl 11 yaşına giren ve geleneksel hale gelen yeni yıl kartlarının bu yılki teması, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın 14. Sürdürülebilir Şehirler ve İnsan Yerleşimleri Forumu Akıllı Kent Gelişimi alanında kazandığı “Küresel Model Ödülü” oldu. 1 ay süren çalışmalar sonunda 2020 yılı için 10 bin adet yeni yıl kartı üretildi. Böylece 2009’dan bu yana üretilen yeni yıl tebrik kartlarının sayısı da 110 bine ulaşmış oldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, bu anlamlı çalışmaya dikkat çekmek için yeni yıl kartlarının üretimine katıldı.
Ataç, unutulmaya yüz tutan yeni yıl tebrik kartlarının yerini telefon mesajlarının aldığını kaydederek, proje ile belleklerden kolay silinmeyecek, atmaya kıyılamayacak tebrik kartları üretildiğini söyledi. Başkan Ataç, “Her yıl Sukurusu Uygulama Merkezimizdeki arkadaşlarımızın emeğiyle özel mesajlar içeren tebrik kartları üretiliyor. Üretilen kartların sayısı 2009’dan bu yana 110 bini buldu. Bu özel kartları alanların çoğu güzel bir anı olarak arşivlerinde saklıyorlar. Çünkü böyle bir tasarımı ve çalışmayı her yerde görmeleri mümkün değil. Eskiden özel tezgahlar kurulur, kartpostallar satılırdı. İnsanlar kendi elleri ile gönderecekleri adrese bir takım mesajları, içlerinden gelen duyguları yazarak gönderirlerdi. Bugünlerde cep telefonundan yollanan mesajlarla insanlar birbirinin kalbine dokunmadan yeni yıllarını kutluyor” ifadelerini kullandı.

“Bu yılın teması ‘Küresel Model’ ödülü”
2020 için üretilen tebrik kartlarının üzerinde yer alan mesaja da değinen Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak uluslararası alanda pek çok önemli referanslarımız var. İnsan odaklı, sosyal, eğitim, temiz enerji ve çevre politikalarımız çerçevesinde hayata geçirdiğimiz projeler ve REMOURBANAkıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile dünyaya örnek olarak ülkemizi temsil etme gururu ve onurunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayında 52 ülke ve 500’den fazla katılımcı ile Birleşmiş Milletler örgütünün destekleriyle Etiyopya’nın ve Afrika Birliği’nin başkenti Addis Ababa’da gerçekleştirilen ‘Akıllı Kent Gelişimi’ alanında ‘Küresel Model’ ödülüne layık görüldük. Tepebaşı artık bir küresel model. Tüm Eskişehir’in gururu olan bu güzel ödülün mutluluğunu, tebrik kartlarımız aracılığı ile vatandaşlarımız ile de paylaşmak istedik” diye konuştu.

“Yüzde 98’lik kısmı geri kazanılmış malzeme”
Sukurusu Uygulama Merkezi sorumlusu Güneş Evrim Yılmaz ise yeni yıl kartlarının yaklaşık 10 bin adet üretildiğini kaydederek, “Yeni yıl tebrik kartları, belediyemizin atık ofis kağıtları elde geri dönüştürülerek ve sadece su kullanılarak atölyemize özgü bir üretim yöntemi ile şekillendi. Geleneksel serigrafi baskı tekniği uygulanan kartlar, fire kartonlar üzerine yerleştirilerek postaya hazır hale getirildi. 2020 yeni yıl tebrik kartları yüzde 98’lik kısmı geri kazanılmış malzeme ile üretildi” dedi.

ESKİŞEHİR

29 Aralık 2019 Pazar

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