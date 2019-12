AGD’den Mekke’nin fethi yürüyüşü AGD Eskişehir Şube Başkanı Zahit Hünerli: "Milli Piyangoyu reddediyoruz"

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Eskişehir Şubesi tarafından organize edilen Mekke'nin fethi yürüyüşü bugün Eskişehirli vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

AGD Mekke’nin fethinin 1389’uncu yıl dönümü ve Porsuk Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek olan programın duyurulması nedeniyle bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan topluluk, Odunpazarı Alaaddin Camiinden Çarşı Camine kadar yürüdü. AGD Eskişehir Şubesi Üniversite Başkanı Zahit Hünerli Çarşı cami meydanında toplanan vatandaşlara hitaben bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada Başkan Zahit Hünerli, “Bugün burada 31 Aralık Salı akşamı saat 19.30'da Porsuk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştireceğimiz Mekke’nin fethi programımızı tüm Eskişehir halkımıza duyurmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke, İslam ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıl dönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmaktan ziyade, fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Ayrıca biz, İstanbul’un Fethini Diyarbakır’a, Diyarbakır’ın Fethini Kudüs’e, Kudüs’ün Fethini Mekke’ye ve Mekke’nin Fethi’ni de vahyin insanlığa olan çağrısına bağlamayan her anlayışın eksik olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



“Biz yılbaşı gecesinde yapılan eğlenceye karşıyız”

Başkan Zahit Hünerli, yılbaşı gecesinde yapılan kutlamalara dikkat çekerek, “Miladi takvimle 2019 yılını birkaç gün sonra geride bırakacağız ancak unutmamamız gereken olaylar var. Suriye’de iç savaş dokuzuncu yılını bitirmek üzere. Filistin toprakları 70 yılı aşkındır İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Yemen’de acımasız bir iç savaş devam ediyor, sadece bombalar değil açlık ve salgınlarda binlerce çocuğun ölüm nedeni. Libya’da sular durulmuş değil. Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik baskılar devam ediyor. Nijerya’dan Somali’ye Müslümanların yaşadığı birçok Afrika ülkesinde çatışmalar nedeniyle kırsal alanlar boşalmış, yüz binlerce insan toplama kamplarında yaşıyor. Kitlesel göz boyamanın enstrümanlarından biri de, hazırlıkları günler öncesinden başlayan yıl başı gecesi eğlenceleridir. Biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz” diye konuştu.



“Milli Piyangoyu reddediyoruz”

Gerçekleştirilen yürüyüşte milli piyango ile ilgili yazan ‘Milli Piyango kumar, kumar ise haram’ yazılı pankartı dikkat çekti. Başkan Zahit Hünerli, konuşmasında milli piyango konusu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden Yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın, her erdem sahibi insanın görevi olduğunu da düşünüyoruz.”

