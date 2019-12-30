AKUT Eskişehir’den ‘Doğada Arama’ eğitimi

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Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi tarafından Doğada Arama eğitimi gerçekleşti.

AKUT ev sahipliğinde, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezinde düzenlenen eğitime, AKUT Ankara, AKUT Afyon ve AKUT Bozüyük ekiplerinden 39 gönüllü katıldı. 2 gün süren programda, dernek eğitmenlerince verilen eğitimde, başarı olan gönüllüler doğada arama kurtarma eğitimine katılabilecek.

Gerçekleşen eğitim hakkında bilgi veren AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl, “İki bölümde başarılı olanlar, doğa arama kurtarma operasyonlarında görev alabiliyorlar. 39 kursiyerin katıldığı eğitimde hedeflenen başarı gösterilmiştir. İki günlük teorik eğitimi Eskişehir de gerçekleştirdik. Eğitimde arama felsefesi, ipucu bilinci arama taktikleri, arama operasyonları subje davranış analizi, haberleşme, helikopter operasyonları ve acil durum yönetim sistemi konuları hakkında bilgi verildi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan AKUT Eskişehir tarafından düzenlenen eğitimin ikinci bölümünün 2526 Ocak 2019’da uygulama olarak doğada yapılacağı bildirildi.

ESKİŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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