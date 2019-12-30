Bujiteri mağazasında 'kahve' kavgası Mağaza çalışanı müşteriye çarptı kavga çıktı

Eskişehir'de bir bujiteri mağazasında, müşterinin, elinde kahve olan mağaza çalışanının koluna çarpması sonucu çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; dün saat 15.00 sıralarında cadde üzerindeki bir bujiteri mağazasına Seher G. (48) ve kızı Hasret G. (24) geldi. Bir süre içerideki takılara bakan anne Seher G., elinde neskafe bardağı olan mağaza çalışanı Şule Y.'nin (26) koluna çarptı. Ardından iki taraf arasında meydana gelen tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle ayrılan tarafların şikâyetçi olması sebebi ile olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ESKİŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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