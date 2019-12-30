Eskişehir´de kar yağışı

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ESKİŞEHİR'de etkili olan kar yağışı, kent merkezindeki yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Eskişehir´de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak kısa sürede kentin yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza büründü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını cep telefonlarına kaydederken, bol bol fotoğraf çekti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.



ESKİŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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