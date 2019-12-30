Günyüzü beyaza büründü

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Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin üstünü adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

Eskişehir’in birçok ilçesinde sabah başlayan kar yağışı, Günyüzü ilçesinde de etkisini gösterdi. Etkisini giderek arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı ilçede çocuklar da gönüllerince eğlendi. Okullardaki öğrenciler, kar yağışı ile dışarı çıkarak kartopu oynadı. Hafta boyunca etkili olması beklenen yağış, gece saatlerine kadar yoğun bir şekilde devam edecek.

ESKİŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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