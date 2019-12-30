Rektör Çomaklı'dan yeni yıl mesajı

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı, yayımladığı mesajda, “2020 yılının ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalıştığımız, ürettiğimiz ve 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaştığımız bereketli bir yıl olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

ESKİŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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