Sivrihisar’da karla mücadele tüm hızıyla sürüyor

Sivrihisar Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından Sivrihisar Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe merkezinde bulunan ana yollar, ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, diğer taraftan da kar küreme çalışmaları devam ettirdi. Özellikle, hastane, okul, cami ve ana yollarda yapılan çalışmalarda; 1 greyder, 1 büyük kepçe, kepçe, 3 traktör tuzlama ekipmanı ile Sivrihisar Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşları mağdur etmemek için yoğun çaba harcıyor.

ESKİŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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