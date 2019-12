Başkan Ataç, Odunpazarı muhtarlarıyla buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Odunpazarı Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen tanışma ve dayanışma gecesinde muhtarlarla buluştu.

Başkan Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte bir düğün salonunda düzenlenen Odunpazarı Muhtarlar Derneği Tanışma ve Dayanışma Gecesi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, muhtarların yerelin temel taşı olduğuna dikkat çekti. Ataç, “Belediye başkanlığım süresince muhtarlarımızla hep iyi ilişkilerimiz oldu ve hep güzel işler yaptık. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum, ben kadın muhtarlarımızı çok destekliyorum. Bugün Tepebaşı’ndaki kadın muhtarlarımızın sayısı Türkiye’de önemli bir noktadadır. Çünkü, biz erkekler alınmayalım ama kadın elinin değdiği yerler daha da güzelleşiyor. Milletvekilliğinde, belediye başkanlığında, muhtarlıkta aklımıza gelebilecek her noktada kadınlarımızın önünü açmamız gerekiyor. Bakın Mustafa Kemal Atatürk o kadar büyü ki 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veriyor. Her zaman da, ‘Bu ülkede kadın ve erkek beraber yürüyecektir’ diyor. Hakikaten de son derece doğru. Kadın ve erkek birlikte yürürse daha çağdaş daha mantıklı işler ortaya çıkıyor. Burası cumhuriyet kenti, burası Atatürk’ün kenti ve biz her zaman çağdaşlığın yanında olduk. Zaten bu kentte çağdaşlık hakim olmasaydı, bu kent yükselip gitmezdi. Bakın 20 yıl gibi kısa bir sürede Eskişehir nereden nereye geldi. Bunda hepimizin emeği var, alın terimiz var. Onun için ülkemizi ve şehrimizi bizler Atatürk’ün istediği noktalara getirmek zorundayız. Yoksa bu ülkede çok farklı şeyler olacak. Muhtarlarımızın da bu birlik ve beraberliğini sonuna kadar destekliyorum. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın ve Eskişehirlilerin yeni kutluyor, yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, muhtarlar arasındaki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, tüm muhtarların ve Eskişehirlilerin yeni yılı sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçirmelerini diledi.

Konuşmaların ardından Yenikent Mahallesi Muhtarı Nezahat Nazik tarafından Başkan Ataç’a kentte gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan ötürü teşekkür plaketi verildi. Etkinlik, yeni yıl pastasının kesilmesi ve hatıra fotoğraflarının çektirilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.