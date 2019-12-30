Seyitgazi’de okullar 1 gün tatil

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda yarın 31 Aralık 2019 tarihinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Kar yağışının yoğun olduğu ilçe ve köylerinde okuyan öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Taşımalı eğitimin de olduğu ilçede öğrenciler 1 gün süreyle taşımalı sistemi kullanmayacak.

ESKİŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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