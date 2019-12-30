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Belediyenin 'içlik' yanıtı, sosyal medyada binlerce kez beğenildi

DHA

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı Belediyesi'nin Twitter'daki hesabından, 'İlk kez Eskişehir´e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı?' diye soran kullanıcıya, 'Var, içlik' yanıtı verildi. Belediye hesabının cevabı, binlerce kullanıcı tarafından beğenildi. 

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı Belediyesi'nin Twitter'daki hesabından, 'İlk kez Eskişehir´e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı?' diye soran kullanıcıya, 'Var, içlik' yanıtı verildi. Belediye hesabının cevabı, binlerce kullanıcı tarafından beğenildi. 
Eskişehir'e ilk kez gideceğini belirten, 'Emre Buluj' adlı kullanıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Odunpazarı Belediyesi'nin hesabına, 'İlk kez Eskişehir'e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı? Size yönlendirdiler' yazdı. Odunpazarı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'nca yönetilen Twitter hesabından, yanıt olarak 'Var, içlik' yazıldı. Belediyenin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar paylaşıldı. Birçok kişi de paylaşımın altına esprili yorumlar yaptı. 
Öte yandan Eskişehir'de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, bu sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu. 

ESKİŞEHİR

30 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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