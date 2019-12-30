Hayvan yetiştiricilerine destek bilgilendirilmesi

Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Odunpazarı İlçe Ziraat Odası işbirliğince düzenlenen toplantıda hayvan yetiştiricileri yeni destek konusunda bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aycan Bora Kılınç ile Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemlinin açılış konuşması ile başlayan destek bilgilendirme toplantısına yoğun kış koşullarına rağmen katılım beklenenin üzerinde oldu.

İlçe Ziraat Odası çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıya konuşmacı olarak katılan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Sabri Ulutürk ile Ziraat Mühendisi İsmail Özkan, tarafından hayvan üreticilerine destek miktarları, düve ve dişi sığır sayısı, başvuru şartları konularında bilgi aktarıldı. Toplantı, katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

ESKİŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.