Sarıcakaya ve Mihalgazi yolunda kontrollü geçiş sağlanıyor

Eskişehir’de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Sarıcakaya yolunda zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Sabah saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında Sarıcakaya yolu Dağ Küplü mevkiinde araçların zincirsiz geçişlerine iki yönde de izin verilmiyor. Jandarma ekipleri tarafından araçlar kontrollü gönderiliyor. Zinciri olmayan çok sayıda araç geri dönmek zorunda kalırken, zincir takan sürücüler ise yollarına devam etti. Akşam mesaisi sonrasında evlerine dönmek üzerine yola bir çok kamu çalışanın ise ilçeye geri dönmek zorunda kaldığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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