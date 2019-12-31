Galatasaray'ın peşinde olduğu Jesse, Süper Lig yıldızlarına fark attı

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün peşinde olduğu Jesse Sekidika, attığı gol sayısıyla Süper Lig yıldızlarını geride bıraktı.

Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği transfer döneminde kulüplerinhangi oyuncuları kadrolarına katacakları merak ediliyor. Bu sezon TFF 1. Lig’de Eskişehirspor forması altında performansıyla dikkat çeken Jesse’nin adı da önemli kulüplerle anılıyor. Jesse, siyahkırmızılı formayla yarım sezonda 8 gol attı.

"Süper Lig yıldızlarından fazla gol attı"

Eskişehirspor'da bir hafta izin alıp ülkesine giden Jesse'nin takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Öte yandan 23 yaşındaki Jesse, attığı gollerle birçok Süper Lig yıldızını solladı. Eskişehirspor'da çıkış yakalayan genç oyuncu; Burak Yılmaz, Ryan Babel, Sturrigge, Demba Ba, Edin Visca ve Radamel Falcao gibi önemli kariyerlere sahip oyuncuları geride bıraktı.

ESKİŞEHİR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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