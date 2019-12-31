Sivrihisar'a TOKİ'den yeni yıl müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde de 200 konut yapılacak.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurularını TOKİ'nin internet sitesi üzerinden EDevlet ile yapacak. Başvurular başlarken son başvuru tarihi ise 15 Ocak 2020 Çarşamba günü olarak belirlendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından ilçemize de 200 konut kontenjan verilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Eskişehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Emine Nur Günay ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. İlçemize de hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

ESKİŞEHİR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:49

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.