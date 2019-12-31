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Eskişehir'de 39 litre kaçak içki ele geçirildi

İHA

Eskişehir'de bulunan bir işletmede sahte içki satıldığı yönündeki ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonla çok sayıda bandrolsüz içki ele geçirdi.

Eskişehir'de 39 litre kaçak içki ele geçirildi

Eskişehir'de bulunan bir işletmede sahte içki satıldığı yönündeki ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonla çok sayıda bandrolsüz içki ele geçirdi.
Eskişehir'in Beylikova ilçesi Köprübaşı Mahallesi İnönü Caddesinde bir işletmede sahte içki satıldığını öğrenen ekipler, buraya bir operasyon düzenledi. Cumhuriyet Savcısı talimatı ile şüpheli şahsın işyeri ile ev eklentilerinde yapılan arama sonucu; 6 adet 5 litrelik etil alkol, 6 adet yarım litrelik pet şişelerde hazırlanmış rakı, 5 adet yarım litrelik pet şişelerde hazırlanmış viski, 5 adet anason tüpü, 2 adet küçük metal şişede anason, 3 adet küçük cam şişede kit, 1 adet küçük cam şişede anason, 1 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde az miktarda etilalkol ve 1 adet 10 litrelik pet şişe içerisinde az miktarda etilalkol olmak üzere toplamda 39 Litre Alkol ele geçirildi. Olayın şüphelisi 1 şahıs işlemler sonrası 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

ESKİŞEHİR

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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