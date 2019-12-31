Rektör Çomaklı'dan eğlenceli yeni yıl kutlaması

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yayınladığı video ile yeni yılı kutladı.
Tercih döneminde kamera karşına geçerek sıra dışı bir reklam filmine imza atan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu kez de yeni yıl kutlaması için kamera karşısına geçti. Rektör Çomaklı’nın yeni yıl mesajı da sıradışı eğlenceli anlara sahne oldu. Rektör Çomaklı’nın eğlenceli videosu, üniversitenin resmî sosyal medya hesaplarında paylaşılırken binlerce beğeni topladı.
ESKİŞEHİR
31 Aralık 2019 Salı
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