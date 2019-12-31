Rektör Çomaklı'dan eğlenceli yeni yıl kutlaması

Arınç'tan damadı ile ilgili açıklamalara yanıt

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yayınladığı video ile yeni yılı kutladı.

Tercih döneminde kamera karşına geçerek sıra dışı bir reklam filmine imza atan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu kez de yeni yıl kutlaması için kamera karşısına geçti. Rektör Çomaklı’nın yeni yıl mesajı da sıradışı eğlenceli anlara sahne oldu. Rektör Çomaklı’nın eğlenceli videosu, üniversitenin resmî sosyal medya hesaplarında paylaşılırken binlerce beğeni topladı.

ESKİŞEHİR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:49

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.