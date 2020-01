Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, polis memurlarının yeni yılını telsizden kutladı.

Yılbaşı hazırlıkları kapsamında, vatandaşların yeni yıla emniyet ve huzur içinde girebilmesi için yoğun mesai harcayan Eskişehir polisi unutulmadı. 2020 yılının ilk dakikalarında Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yeni yıl mesajları telsiz üzerinden polis ekiplerine aktarıldı.



"Tüm çalışma arkadaşlarıma aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim"

Vali Çakacak yeni yıl mesajında, "Eskişehir ilinde, polis sorumluluk alanları içerisinde, kamu düzeninin sağlanmasında tüm yıl boyunca üstün sorumluluk bilinciyle ve fedakarca hizmet eden Eskişehir emniyetinin her kademesinde yer alan tüm çalışma arkadaşlarımın aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" diye belirtti.



"Teşkilatımızın her bir mensubunun bizim için değerli olduğunu bir kez daha belirtiyorum"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yeni yıl mesajı ise "Yoğun mesai harcadığımız bir yılı geride bırakırken, yeni yıla motivasyon ve yüksek bir moralle giriyoruz. Bu motivasyon ve moralimizin kaynağı olan aziz milletimiz için yine aynı azim, özveri ve fedakarlıkla çalışacak. Ve ilk dakikalarını yaşadığımız 2020 yılında da birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden asla ödün vermeden şer odaklarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sizlerin bu mücadelede en büyük destekçiniz olan ailelerinizin yeni yılını kutluyor, teşkilatımızın her bir mensubunun bizim için değerli olduğunu da bu vesileyle bir kez daha belirtiyorum. Tüm polis teşkilatımızın yeni yılda da, yeni başarılarla konuşulacağı inancıyla, bu başarıda pay sahibi olan siz değerli arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum. Vatan ve millet aşkıyla canını feda eden kahraman şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize rahmet, yaşayan gazilerimize de uzun ömürler ve acil şifalar diliyorum" şeklinde aktarıldı.



"Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan siz mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin yeni yılını kutluyorum"

Telsiz üzerinden yapılan yeni yıl mesajları sonrası, muhabereye dahil olan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ise, mesai arkadaşlarının fedakarca çalıştığını belirterek, "Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan siz mesai arkadaşlarımın ve en büyük destekçileriniz olan ailelerinizin yeni yılını kutlar, 2020 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle hayırlı görevler dilerim" dedi.

