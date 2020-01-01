EŞYODER üyeleri yeni yılı şiirler ve türkülerle kutladı

Eskişehirli Şairler, Ozanlar ve Yazarlar Derneği (EŞYODER) üyeleri, yeni yılı kendi yazdıkları şiirleri ve kendi derledikleri türküleri saz eşliğinde duygulu ve heyecanlı bir şekilde söyleyerek kutladı.

EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, yeni yıl kutlaması sonrasında yaptığı konuşmada, şiirler okuyarak ve türküler söyleyerek yeni yıla merhaba dediklerini söyledi. Şakar konuşmasının devamında, "Yeni yıl, 2020 yılının Eskişehirimize hayır ve uğur getireceğine inanıyoruz. 24 şairimiz, yeni yıl için kendileri şiirler yazdılar ve arkadaşlarına okudular. Ozanlarımız Hasan Bakırcı, Metin Özer ve Behçet Sönmez yeni yıl için derledikleri türküleri sazları eşliğinde söylediler. EŞYODER’e üye şairlerimizle ve ozanlarımızla; yeni yılın mutluluklar getirmesi için dernek binamızda şiir ve saz şöleni etkinliğinde kutladık. Yeni yıl, yeni umutlarla gelsin. Şiirler ve türküler ama illa ki birlikte hep bir ağızdan söylenmek suretiyle yeni yılımıza eşlik ettik. Eskişehir halkına hayırlı ve uğurlu olur inşallah’’ dedi.

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