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Sivil Havacılık Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı öğrenci kabulüne hazırlanıyor

İHA

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyete geçecek olan Sivil Havacılık Yönetimi, tezsiz yüksek lisans programına 222 Ocak tarihleri arasında öğrenci kabul edilmeye başlanacak.

Sivil Havacılık Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı öğrenci kabulüne hazırlanıyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyete geçecek olan Sivil Havacılık Yönetimi, tezsiz yüksek lisans programına 222 Ocak tarihleri arasında öğrenci kabul edilmeye başlanacak.

“Programımız Anadolu Üniversitesi’nin prestijini yansıtması açısından oldukça önemli”
Program hakkında bilgilendirmede bulunan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sivil Havacılık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Karaca, “Sivil Havacılık Yönetimi programımız, hali hazırda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kabul ediyor. Bu yıl ilk defa tezsiz yüksek lisans programına da öğrenci alacağız. Bu programa, havayolu şirketlerinin yer hizmetleri ve uçak içi hizmetlerinde görev yapan lisans mezunu öğrenci adaylarımızı bekliyoruz. Programımızın tezsiz ve ikinci öğretim olması hem sektöre yönelik eğitimlerin ihtiva ediliyor olması açısından hem de Anadolu Üniversitesi’nin prestijini yansıtması açısından oldukça önemli. Bu bağlamda özellikle milli havayolu şirketimiz başta olmak üzere tüm havayolu şirketlerinin çalışanlarını bekliyoruz” diye konuştu.

“Programa askeri hava kuvvetleri personelleri de katılabilir”
Programın 25 kişilik bir kontenjanı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Karaca, “Derslerin yüzde 30’u uzaktan eğitim yöntemiyle, yüzde 70’i ise yüz yüze gerçekleştirilecek. Adının Sivil Havacılık Yönetimi olması sebebiyle yalnızca sivil havayolu işletmelerine hitap eden bir program olarak düşünülmemesi gerekiyor. Askeri hava kuvvetleri personelinin de başvuru koşullarını sağladığı takdirde bu eğitimden faydalanabileceğini hatırlatmak isterim. Örneğin Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı’nda görev alan bir personelin, ikinci öğretim olması dolayısıyla derslerine rahatlıkla katılabileceği bir programdan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başvurularda ALES ve yabancı dil sınav puanı koşulu aranmıyor
Bu programa yapılacak başvurularda ALES ve yabancı dil sınav puanı koşulu aranmadığını dile getiren Doç. Dr. Karaca, başvuru değerlendirmesinde mezuniyet derecesinin kriter olacağını ve adayların bu doğrultuda bir sıralamaya tabi tutulacağını kaydetti. Doç. Dr. Karaca, “Özellikle sivil havacılık alanında Türkiye’de çalışan akademisyenlerin büyük bir kısmı anabilim dalımız mezunudur. Dolayısıyla bu programın kalitesi zaten tartışılmaz. Bu dönem açacağımız tezsiz yüksek lisans programıyla öğrencilerimize daha da kaliteli hizmetler sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitim düzeyi yüksek bireylerin sektörde daha başarılı ve verimli işler gerçekleştirmelerini hedefliyoruz”
Program ücretlerine de dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Karaca, “Ücret açısından baktığımızda Türkiye’deki en uygun programı sunan devlet üniversitesiyiz. Vakıf üniversiteleri içerisinde ise yaklaşık dörtte bir oranında bir ücretlendirmeyle öğrenci mezun ediyoruz. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi’nin kalitesini, prestij ve saygınlığını yansıtan yüksek lisans diplomasına sahip oluyorlar. Dolayısıyla öğrencilerimizin para odaklı değil eğitim ve hizmet odaklı bir anlayışla öğrenim görmelerini sağlıyoruz. Eğitim düzeyi yüksek bireylerin sektörde daha başarılı ve verimli işler gerçekleştirmelerini hedefliyoruz” diye belirtti.

Başvurular 222 Ocak tarihleri arasında yapılacak
Sivil Havacılık Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı başvuruları, 222 Ocak tarihleri arasında https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Kesin ve yedek kayıtlar ise 2225 Ocak tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde şahsen gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinde yedek kayıt hakkı kazanan adayların haklarını kaybetmemeleri için Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesini takip etmeleri tavsiye ediliyor. Bölüm hakkında, https://sosbilens.anadolu.edu.tr/ adresinden detaylı bilgi elde edilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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