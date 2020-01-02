Anadolu Üniversitesi'nden Batı Avrupa ve KKTC'de tezsiz yüksek lisans programları

Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 40 farklı ülkesinde faaliyet gösteren Anadolu Üniversitesi, Batı Avrupa’da İşletme Yönetimi ve Konaklama İşletmeciliği; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ise İşletme Yönetimi ve İktisat tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edecek.

Yoğunlaştırılmış program halinde gerçekleştirilecek eğitimler, yurt dışında yaşayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. ALES ve yabancı dil puanı koşulunun aranmadığı programlara başvurular, 222 Ocak tarihleri arasında https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Konuyla ilgili bilgi veren Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Günsoy, “Batı Avrupa ve KKTC’de tezsiz yüksek lisans programları açıyoruz. Batı Avrupa programlarımızda dersler Köln AÖF bürosundaki dersliklerde gerçekleştirilecek. Yoğunlaştırılmış ders programlarımız sayesinde hem KKTC’de hem de Batı Avrupa’daki öğrencilerimize maddi ve manevi anlamda kolaylık sağlayacağız. Derslerde görev alacak öğretim üyelerimizin tamamı Üniversitemiz bünyesinden olacak. Bu akademisyenlerimizin hepsi alanında uzman, akademik anlamda yetkin ve kariyer sahibidir. Programlar, toplamda üç dönemlik bir süreç halinde gerçekleştirilecek ve eğitim dili Türkçe olacak. Öğrencilerimizin eğitim sonunda başarılı olmaları halinde hak kazanacakları Anadolu Üniversitesi yüksek lisans diploması, AB ülkelerinin tamamında geçerlidir. İleride akademik kariyer yapmak isteyenler veya bulunduğu kurumda yükselmek isteyenler için kariyer yönetimi açısından çok ideal seçenekler olduğunu düşünüyoruz. Altını çizmek istediğim bir husus da AB ülkelerinde tezli ve tezsiz program ayrımı olmaması. Örneğin Almanya’da doktora yapmak isteyen bir öğrencimiz kurumumuzdan aldığı diplomayla başvuruda bulunabilir” şeklinde konuştu.

“Mali açıdan neredeyse dünyanın en uygun programları”

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Karaca ise programların maliyetlerinin düşük olduğunu belirterek, “Bu programların diğer muadil programlarla karşılaştırıldığında, mali açıdan neredeyse dünyanın en uygun programları olduğunu görüyoruz. Zaten Türkiye bazında baktığımızda da en uygun uzaktan eğitim programlarının bizde olduğunu ifade etmek istiyorum. Vakıf üniversiteleriyle karşılaştırdığımızda öğrenim ücretlerimizin dörtte bir oranında olduğu bilinen bir gerçek. Lisans mezuniyet derecelerini sıralayarak öğrenci kabul ediyoruz. ALES puanı veya yabancı dil puan şartı aramıyoruz. Anadolu Üniversitesi’nin kendi ismi ve prestiji, öğrenci aidiyeti oluşturma açısından oldukça önemli bir etken. Dolayısıyla bu programların yoğun talep göreceğini ve öğrencilerimize ciddi anlamda katkı sağlayacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

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