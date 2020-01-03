Eskişehir Türk Ocağı’nda, ‘Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Türk Dünyası’ konferansı Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe; "Türklerin geleneksel mirasına uygun olan doğa ile barışık yaşam felsefesi gelecek kuşaklara kazandırılmalı"

Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe; Eskişehir Türk Ocağı’nda ‘Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Türk Dünyası’ başlıklı bir konferans verdi.

Konferansa; çok sayıda davetli katıldı ve katılımcılar konferansı dikkatlice izlediler. Türk Dünyası Coğrafyası; sahip olduğu doğal ve ekolojik özellikleri nedeniyle dünyadaki en önemli yerleşim ve uygarlık merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cengiz Türe, “Zengin enerji rezervleri olan bu jeopolitik coğrafyada, çok uluslu şirketler ciddî bir nüfuz kurma mücadelesi vermektedirler. Bu şirketler, Bölgedeki sermaye, teknoloji ve deneyim eksikliğinden de yararlanarak, bu ülkelerdeki doğal zenginliklerin küresel ekonomi çarkına dâhil olması ve dünya pazarıyla entegrasyonu için bütün imkânları kullanmaya başlamışlardır. Dünyanın çevresel ve ekolojik krizlerden çıkmasını sağlayacak anlayış, kadim Türk milletinin geleneksel yaşam tarzında yani bozkır kültürünün temelinde bulunmaktadır. Günümüzde, insan hayatının devamı, doğal hayatın devamına bağlıdır. Türklerin geleneksel mirasına uygun olan doğa ile barışık bir yaşam felsefesi gelecek kuşaklara kazandırılabilirse, dünyada modern çağla rekabet edebilecek sürdürülebilir bir yaşam biçimi oluşturulabilir. Bugün insanlar gerekli olandan daha fazlasını tüketiyor. Daha fazlasını tükettikçe daha fazla üretimi teşvik ediyorlar. Daha çok üretim ve tüketim de daha fazla doğa tahribatını beraberinde getiriyor. Çünkü doğanın değişim ve dönüşüm hızı ile toplumun değişim ve dönüşüm hızı arasında çok büyük bir fark oluşuyor. Türklerin geleneksel mirasına uygun olan doğa ile barışık bir yaşam felsefesi gelecek kuşaklara kazandırılabilirse, dünyada modern çağla rekabet edebilecek sürdürülebilir bir yaşam biçimi oluşturulabilir’’ dedi.

Konferansın sonunda; dinleyicilerin soruları cevaplandırıldı. Akabinde; Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, konferansı veren Prof. Dr. Cengiz Türe’ye şükran beratı ve hediye takdimi ile program sona erdi.

ESKİŞEHİR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.