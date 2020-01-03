Eskişehir Türk Ocağı’nda, ‘Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Türk Dünyası’ konferansı Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe; "Türklerin geleneksel mirasına uygun olan doğa ile barışık yaşam felsefesi gelecek kuşaklara kazandırılmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eskişehir Türk Ocağı’nda, ‘Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Türk Dünyası’ konferansı Eskişehir Teknik ...

İHA

Eskişehir Türk Ocağı’nda, ‘Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Türk Dünyası’ konferansı Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe; "Türklerin geleneksel mirasına uygun olan doğa ile barışık yaşam felsefesi gelecek kuşaklara kazandırılmalı"

Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe; Eskişehir Türk Ocağı’nda ‘Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Türk Dünyası’ başlıklı bir konferans verdi.
Konferansa; çok sayıda davetli katıldı ve katılımcılar konferansı dikkatlice izlediler. Türk Dünyası Coğrafyası; sahip olduğu doğal ve ekolojik özellikleri nedeniyle dünyadaki en önemli yerleşim ve uygarlık merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cengiz Türe, “Zengin enerji rezervleri olan bu jeopolitik coğrafyada, çok uluslu şirketler ciddî bir nüfuz kurma mücadelesi vermektedirler. Bu şirketler, Bölgedeki sermaye, teknoloji ve deneyim eksikliğinden de yararlanarak, bu ülkelerdeki doğal zenginliklerin küresel ekonomi çarkına dâhil olması ve dünya pazarıyla entegrasyonu için bütün imkânları kullanmaya başlamışlardır. Dünyanın çevresel ve ekolojik krizlerden çıkmasını sağlayacak anlayış, kadim Türk milletinin geleneksel yaşam tarzında yani bozkır kültürünün temelinde bulunmaktadır. Günümüzde, insan hayatının devamı, doğal hayatın devamına bağlıdır. Türklerin geleneksel mirasına uygun olan doğa ile barışık bir yaşam felsefesi gelecek kuşaklara kazandırılabilirse, dünyada modern çağla rekabet edebilecek sürdürülebilir bir yaşam biçimi oluşturulabilir. Bugün insanlar gerekli olandan daha fazlasını tüketiyor. Daha fazlasını tükettikçe daha fazla üretimi teşvik ediyorlar. Daha çok üretim ve tüketim de daha fazla doğa tahribatını beraberinde getiriyor. Çünkü doğanın değişim ve dönüşüm hızı ile toplumun değişim ve dönüşüm hızı arasında çok büyük bir fark oluşuyor. Türklerin geleneksel mirasına uygun olan doğa ile barışık bir yaşam felsefesi gelecek kuşaklara kazandırılabilirse, dünyada modern çağla rekabet edebilecek sürdürülebilir bir yaşam biçimi oluşturulabilir’’ dedi.
Konferansın sonunda; dinleyicilerin soruları cevaplandırıldı. Akabinde; Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, konferansı veren Prof. Dr. Cengiz Türe’ye şükran beratı ve hediye takdimi ile program sona erdi.

ESKİŞEHİR

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenci kulüpleri ailesine Spor Kulübü de katıldı
YEREL HABERLER Öğrenci kulüpleri ailesine Spor Kulübü de katıldı
“Geçmişten Gelen Lezzet” Projesi kapsamında teknik gezi Antalya'daki geziye teknik personeller ile 15 kadın çiftçi katıldı
YEREL HABERLER “Geçmişten Gelen Lezzet” Projesi kapsamında teknik ...
Hastanede tedavi gören çocuklar hediyelere boğuldu
YEREL HABERLER Hastanede tedavi gören çocuklar hediyelere boğuldu
ESMİAD yerli otomobil sipariş verecek
YEREL HABERLER ESMİAD yerli otomobil sipariş verecek
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
YEREL HABERLER Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
(Özel) Bu istasyonlar tamamen ‘annelere’ ait Hem çalışıyorlar, hem de bebeklerini ihmal etmiyorlar Doğum yapan 112 Acil Servis kadın personelleri için Türkiye'de ilk olan ‘Anne İstasyonları’ kuruldu Eskişehir 112’den annelere çalışma kolaylığı İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala: “Türkiye genelinde ilk defa Eskişehir’de uyguladığımız ve tamamen Eskişehir’e ait bir proje” “Hem biz onlardan faydalanıp katma değer üretiyoruz, hem şehrimiz onlardan hizmet alıyor” “Biz 56 yeni anne ile bu 3 istasyonumuzu çalıştırıyoruz” 2 çocuk annesi Paramedik Naile Çetin: “Çocuklarımıza vakit ayırabiliyoruz, saatinde girip saatinde çıkıyoruz” 9 aylık bebek annesi Paramedik Sibel Bakış: “Hepimiz anne olduğumuz için birbirimizi daha çok anlıyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) Bu istasyonlar tamamen ‘annelere’ ait Hem ...
Şehir merkezinde sera sayısı artıyor
YEREL HABERLER Şehir merkezinde sera sayısı artıyor
Siyah Devrim otomobilinin 58 yıllık sırrı
YEREL HABERLER Siyah Devrim otomobilinin 58 yıllık sırrı
Üç uyuşturucu zanlısından biri için tutuklama kararı
YEREL HABERLER Üç uyuşturucu zanlısından biri için tutuklama kararı
Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı Eskişehir'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil beton direğe ...
Transferin gözde ismi Jesse Sekidika Eskişehirspor kampına dahil edildi Eskişehirspor’un kamp programı belli
YEREL HABERLER Transferin gözde ismi Jesse Sekidika Eskişehirspor ...
Odunpazarı'ndaki asansörler Makina Mühendisleri Odası'na emanet
YEREL HABERLER Odunpazarı'ndaki asansörler Makina Mühendisleri ...
Başkan Kurt geleceğin doktorları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kurt geleceğin doktorları ile bir araya geldi
Tepebaşı Belediyesi’nden kırsal mahallelere sağlık taraması
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi’nden kırsal mahallelere sağlık ...
ESOGÜ Mahmudiye Atçılık MYO’nun AB projeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER ESOGÜ Mahmudiye Atçılık MYO’nun AB projeleri Türkiye ...
83 bin ton atık kazanıma dönüştü
YEREL HABERLER 83 bin ton atık kazanıma dönüştü
Dalış rekortmeni Erken, Sakaryabaşı´nın eşsiz manzarasında nefes tuttu
YEREL HABERLER Dalış rekortmeni Erken, Sakaryabaşı´nın eşsiz ...
Anadolu Üniversitesi'nden Batı Avrupa ve KKTC'de tezsiz yüksek lisans programları
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi'nden Batı Avrupa ve KKTC'de ...
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı
YEREL HABERLER Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü ...
Utanç onu bu hale getirdi Yüzünü gizlenmeye çalışan uyuşturucu zanlısı polise yalvardı "Ağabey ne olur kafamı örtün" Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Utanç onu bu hale getirdi Yüzünü gizlenmeye çalışan ...
Çocuklarının canından endişe duyarak hakimi Cumhurbaşkanı'na şikayet etti Velayetin çocuklarının dişini kıran boşanma aşamasındaki annede olması babayı tedirgin ediyor Baba E.M.T.; "Başvurularımıza rağmen henüz hiçbir tedbir kararı uygulanmamıştır"
YEREL HABERLER Çocuklarının canından endişe duyarak hakimi ...
Avukata danışmadan 'Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi' imzalamayın Eskişehirli avukat Gürler Koçak; "Avukata danışmadan sözleşme imzalamak arsa sahiplerinin yaptığı en büyük hatalardandır" "Arsa sahipleri, çoğunlukta hayatlarında ilk kez kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığından hata yapma ihtimalleri son derece yüksektir"
YEREL HABERLER Avukata danışmadan 'Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi' ...
2020 yılında yazdığınız ‘tarihi’ hayatınızı karatabilir Bu yıl resmi belgelere tarih yazarken dikkat edin
YEREL HABERLER 2020 yılında yazdığınız ‘tarihi’ hayatınızı ...
‘Tarımsal Kuraklık 2019 Yılı Değerlendirme’ toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ‘Tarımsal Kuraklık 2019 Yılı Değerlendirme’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X