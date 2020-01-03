Ziraat mühendisleri Başkan Ataç’ı ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Muazzez Günay ve yönetimi ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Muazzez Günay ve yönetimini ağırladı.

Ziyarette Günay, gerçekleştirdikleri genel kurulun ardından planladıkları oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Günay, “Biz oda olarak yerel yönetimler ile güzel işler yapmayı planlıyoruz. Bu olumlu görüşmeden dolayı da çok mutlu olduk. Sayın Ahmet Ataç, her zaman tarım ile ilgili işlerin içinde olan bir başkan. Misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeni oda yönetimine görevlerinde başarılar temenni eden Başkan Ataç da “Ziraat mühendislerimizin değeri, günümüzde daha da önemli bir noktaya geldi. Geçmiş yıllarda tarımda kendisine yeten 7 ülkeden biriyken, bugün saman ithal eden bir noktaya geldik. Özveri ile çalışan ziraat mühendisleri de bu olumsuz tabloyu iyileştirebilmek adına çok önemli bir role sahip. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Muazzez Hanım ve yönetiminin başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

ESKİŞEHİR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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