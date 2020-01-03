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Mehmet Akif Ersoy Anadolu Üniversitesi'nde anıldı

İHA

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Milli Eğitim Tiyatrosu Değerleri Anma Hareketi (METDAH) tarafından, Mehmet Akif Ersoy'u anma adına düzenlenen "Asım'ın Nesli" tiyatro oyunu, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Üniversitesi'nde anıldı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Milli Eğitim Tiyatrosu Değerleri Anma Hareketi (METDAH) tarafından, Mehmet Akif Ersoy’u anma adına düzenlenen “Asım’ın Nesli” tiyatro oyunu, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Levent Eraslan ve çok sayıda davetli katıldı.
Hakan Cırıt: “Makam ve mevki peşinde asla koşmamıştır”
Anadolu Üniversitesi yönetimine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, konuşmasına Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler vererek devam etti. Mehmet Akif Ersoy’un örnek bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Cırıt, “Öncelikle Mehmet Akif Ersoy’u anma programı olarak ikincisini düzenlediğimiz ve Anadolu Üniversitesi’nin her zaman yanımızda olduğunu tekrar tekrar gösterdiği bu programa hoş geldiniz. Bizlere bu imkanları sunduğu için başta rektör hocamız, Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı hocamıza çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar merhum Nurettin Topçu büyük adamların üç özelliği vardır der. Büyük adam eseri ile hayatını birleştiren adamdır. O, bütün ömründe aynı kanaatin aynı imanın sahibi olan adamdır. Büyük adamlar devirlere, zaruretlere, cemiyetlere göre değişmezler. Bulundukları çevreyi kendilerine uydururlar, uymazsa onlarla karşılaşırlar. Devlet ve itibar mevkilerinden uzak dururlar. Tarih ve kader onları bu mevkilere getirse de onlar bozulmazlar. Bu özellikleri şahsında toplayan biri de Mehmet Akif Ersoy’dur.” Dedi.
Mehmet Akif Ersoy’un hayatına dair detaylar paylaşan Hakan Cırıt, “O, hayatı boyunca kalabalıklar içerisinde kendi başına yaşamış, ömrünün son 11 yılını bir nevi inziva hayatıyla doldurmuş bir şahsiyettir. Makam ve mevki peşinde asla koşmamıştır. Bu yüzden Akif inandığı gibi yaşadığı için herkes mümkün mertebede teveccüh etmiştir. Bizler İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a sadece İstiklal Marşı’nı borçlu değiliz. Aynı zamanda da örnek kişiliği borçluyuz. Ben sizlere iyi seyirler dilerken hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR

03 Ocak 2020 Cuma

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