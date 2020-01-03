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Odunpazarı Belediye Tiyatrosu 6 farklı oyunla tiyatro severler ile buluşacak

İHA

Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Ocak ayında 6 farklı oyunla tiyatro severler ile buluşacak.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu 6 farklı oyunla tiyatro severler ile buluşacak

Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Ocak ayında 6 farklı oyunla tiyatro severler ile buluşacak.
Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Ocak ayında da 2’si çocuk, 4’ü yetişkin oyunu olmak üzere 6 farklı oyunla tiyatro severlerle buluşacak. 9 Ocak’ta yeni oyunu Zamazingo’nun prömiyerini yapacak olan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Ocak Ayından itibaren dış sahnelerde de seyircisi ile bir araya gelecek.
“Sanat Odunpazarı’nda” sloganıyla çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Ocak ayında da birbirinden güzel oyunlarla tiyatro severlerin karşısında olacak. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde oyunlarını sergileyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu; 2 Ocak Perşembe günü 20:00’de Komedi Pazarı, 4 Ocak Cumartesi günü 10:30’da çocuk oyunu Sihirli Yolculuk ve 20:00’de İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı izleyicilerle buluşacak.

Zamazingo 9 Ocak’ta prömiyer yapacak
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Ocak ayında bir oyun ile tiyatro severlerle bir araya gelecek. Hayatın her kesiminden insan manzaralarıyla, ağlanacak halimize güldüğümüz danslı şarklı bir komedi olan Zamazingo’nun oyunun yönetmenliğini Elçin E. Karaahmet yaparken Sahne Tasarımını Anıl Ateş Işık, Kostüm Tasarımını Çiğdem Öztürk, Işık Tasarımını Kıvanç Pehlivanoğlu, Oyun Müziklerini Serhat Demirtaş, Dans Koreografisini Janna Elmalıoğlu ve Yönetmen Yardımcılığını İlknur Nazlı üstleniyor. Oyunda Büşra Aslan, Ceren Tüysüz, Derya Dobrişan, Hüseyin Demir, Olcay Çelik ve Yiğit Gürsoy rol alıyorlar. Oyun 9 Ocak 2020 tarihinden itibaren 111723 Ocak ve sezon boyunca Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun oyunlarını izlemek isteyen vatandaşlar, biletlerini Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi ile Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi gişelerinden temin edebilirler.

ESKİŞEHİR

03 Ocak 2020 Cuma

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  • İKİNDİ 15:31
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