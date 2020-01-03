ESOGÜ Eğitim Fakültesi projelerine ödül

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yürütülen iki proje, TOVAK (Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı) 2019 Yılı Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri kapsamında ödül almaya hak kazandı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı öğrencileri ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hazırlanan “Umutlu Yarınlara” isimli projeye Prof. Dr. Tahir Özgü anısına “TOVAK Prof. Dr. Tahir Özgü Teşvik Ödülü” verildi. Proje ESOGÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zafer Balbağ ve AÜ Dr. Öğr. Üyesi Ömür Gürdoğan Bayır danışmanlığında hazırlandı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından hazırlanan “Mektepten Mektup Var” adlı projeye ise “TOVAK Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2019 Hizmet Ödülü” verildi. Proje ESOGÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emre Ev Çimen danışmanlığında ve öğretmen Burcu Örsel'in destekleriyle hazırlandı.

ESKİŞEHİR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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