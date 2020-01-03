Eskişehir'in 'öğrenci' halleri Masraflarını kısmak için aldıkları yatağı başlarının üstünde taşıdılar

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Eskişehir'de, iki üniversite öğrencisi tarafından sokak ortasında taşınan yatak, gören yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Eskişehir'de, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Coşkuner Sokak üzerinde insanlar, ilginç bir manzarayla karşılaştı. İki üniversite öğrencisi, sokak ortasında yürüyerek aldıkları baza yatağını kafalarının üstünde taşıdı. Nakliye masraflarını kısmak amacıyla bu yöntemi seçen gençler, hallerinden memnun tavırlarıyla da kendilerini fotoğraflayan insanların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

ESKİŞEHİR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:16

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