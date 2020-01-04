‘Sarıkamış Kardelen Çiçekleri' fotoğraf sergisi ilgi gördü

Eskişehir Atila Özer Karikatürlü Ev önünde 'Sarıkamış Kardelen Çiçekleri Fotoğraf Sergisi' sanatseverlerin katılımı ile törenle açıldı.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Kavak, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, "Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Sarıkamış Harekatı 1'inci Dünya Savaşı sırasında; Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara savaşı olup, 105'inci yılı kutlanmaktadır. Bu harekat; askerlerimizin Sarıkamış’ta Allahuekber dağlarında cesaret ateşini söndürememiş, vatan için çarpan yüreklerini, soğuk dindirememiştir. Ağır hava şartlarında savaşan askerimiz; savaşın sonuna kadar direnmiş, mücadele azmini üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış, Şehitlik mertebesine ulaşan vatan evlatları, Milletimizin bağrına defnedilmiştir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun’’ dedi.

ESKİŞEHİR 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

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