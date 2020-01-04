Sarıkamış’ın beyaz hüznü Odunpazarı’nda

Hasan Cellat’ın objektifinden 'Beyaz Hüzün Fotoğraf Sergisi' Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisinde sergilenmeye başladı.

Sarıkamış şehitlerinin 105'inci yıl anma programına ithafen; Hasan Cellat’ın objektifinden,'Beyaz Hüzün Fotoğraf Sergisinin' açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'Yurtta barış dünyada barış'

Sergi açılışında konuşan Başkan Kurt; Sarıkamış Harekâtı’nın, Türk tarihi askeri açısından yaşanılan en büyük felaketlerden birisi olduğunu söyleyerek, “Savaşlar kötüdür ama kötü yönetilen savaşlar daha kötüdür” dedi. Sözlerine “Türkiye yurtta barış, dünyada barış çizgisinden asla vazgeçmemeli. Bugün de çeşitli yollarla çeşitli söylemlerle farklı girişimlerde bulunmamız Türk siyaseti açısından oldukça zararlı olacaktır. Sarıkamış’tan ders almazsak, Kurtuluş Savaşı’ndan ders almazsak, II. Dünya Savaşı’ndaki savaşsız barış ortamından ders almazsak; çağdaş Türkiye’yi yakalamakta zorlanırız. Bu bize ve toplumumuza zarar verir” dedi.

Sergi açılışına katılanlar, açılış konuşmalarının ardından fotoğraf sergisini gezdi. Fotoğrafları tek tek inceleyen Başkan Kurt, Hasan Cellat ile de fotoğraflar hakkında sohbet etti. Sergide yer alan fotoğraflar açılışa katılanların büyük beğenisini kazanarak, katılımcılardan tam not aldı.

ESKİŞEHİR 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

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