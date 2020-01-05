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İşte çocukları gripten koruma yolları Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. ...

İHA

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Görünmez, çocuklarda grip ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

İşte çocukları gripten koruma yolları Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Görünmez: “Uykumuza, beslenmemize dikkat etmemiz, bol sıvı almamız, soğuk temasından kaçınmamız gerekir”

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Görünmez, çocuklarda grip ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi
“Kış aylarında kapalı mekanlarda daha çok durulması, güneş alma oranının azalması ve virüsün soğuk havalarda daha aktif hale gelmesi gibi nedenlerden kış aylarında grip daha fazla görülmektedir” diyen Dr. Görünmez, “Soğuk kişiyi hasta etmez, ancak vücut soğukta kaldığı zaman vücudun direnci düşer ve virüs yine bu soğuk havalarda daha güçlü hale gelir” dedi. Soğuk algınlığında burun akıntısı, boğaz ağrısı bir miktar halsizlik ve belki baş ağrısı görülebileceğini ifade eden Dr. Gökhan Görünmez, gripte ise bunların yanı sıra 38’in üstüne çıkan bir ateş ve yoğun bir kas ağrısı görüldüğünü ve tedavi süresinin de uzadığını kaydetti. 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklarda grip virüsünün daha ağır seyrettiğini belirten Görünmez, “Bu bir virüs hastalığı olduğu için bununla savaşmada vücut direncini yüksek tutmamız gerekir, uykumuza, beslenmemize dikkat etmemiz, bol sıvı almamız, soğuk temasından kaçınmamız gerekir” şeklinde konuştu.

“Yılda bir kere değerlerine bakılmalı”
Dr. Gökhan Görünmez kan değerlerine en az yılda bir kere bakılması gerektiğini ifade ederek, “Anneler çocukların yeterli dengeli beslenmesini sağlamalı, dönemsel olarak bazı vitaminleri kullanmalılar, bilinçsizce vitamin takviyesi yapmaktansa, çocukların kan değerlerine en az yılda 1 kere bakılıp çocuğun eksikliklerine göre vitaminler verilmeli. Özellikle kış aylarında d vitamini oranı çok azalıyor, çünkü bunun asıl kaynağı güneş, çocuklara d vitamininden zengin besinler vermeliyiz, çünkü d vitamini vücudun mikroplara karşı direncini yükseltmesini sağlıyor, d vitaminini de damlalar şeklinde uzun süreli vermek daha doğrudur, 1 yaşından sonra 2 yaşına kadar, çocuklara d vitamini katkılı şuruplar verebiliriz. Kış aylarına girmeden önce Eylül, Ekim aylarında çocukların değerlerine baktırmak çocukları kışa hazırlamak, çocukların eksiklerine bakıp eksikleri takviye etmek daha doğru olacaktır” şeklinde konuştu.

Virüsü yenen kişinin bağışıklığıdır”
Virüslerin kişinin bağışıklığı tarafından yenildiğini aktaran Dr. Görünmez, “Bağışıklığı güçlendirmek için zencefil bal karışımlı çaylar, ada çayları ve yeşil çayları öneriyoruz, bu çayların içindeki antioksidanlar vücuttaki toksinleri atmada da yararlı. Siyah çaylar demir emilimini düşürdüğü için çok önermiyoruz. C vitamini içeren kivi ve portakal gibi meyveler, özellikle öksürük için iyidir, nar da beyaz kısmı ile birlikte tüketilmelidir. Yine, antioksidan içeren badem, ceviz, fındık da tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.
Grip virüsünün solunum yoluyla bulaştığını ve 13 gün arasında vücutta yerleşerek ani ateşle kendini gösterdiğini aktaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görünmez şöyle konuştu “Çocuklarda ilk ateş çıktığında 38 derecenin üstündeyse önce evdeki ateş düşürücüler ile düşürmeye çalışın, yarım saatte düşmezse diğer bir ateş düşürücüyü versinler 3, 4 kere bu ateş düşürücülerle çocuğun ateşi geçmezse o zaman bize gelsinler. Öksürük şiddetlendiği zaman muhakkak bir doktora götürülmelidir çocuklar, ateş olmadan aşırı yoğunlaşan bir öksürük daha kötü bir durumun habercisi olabilir, çünkü ateş bağışıklık sisteminin çalıştığını gösterir, zamanında tedavi edilmeyen grip hastalığında bizi korkutan; akciğer enfeksiyonu, orta kulak enfeksiyonu ya da sinüzite yol açmasıdır” diye konuştu.

“Virüs vücutta çok yayıldıysa, bu çoğalmayı önleyici ilaçlarla da destek veriyoruz“
Tedavi için önce evde dinlenmeyi öneren Dr. Gökhan Görünmez, “Özellikle semptom giderici tedaviler uyguluyoruz, ateş kontrolü, öksürük rahatlatıcı tedaviler. Virüs vücutta çok yayıldıysa, bu çoğalmayı önleyici ilaçlarla da destek veriyoruz. Hastalık tedavilerle 57 gün içinde geçmediyse hala öksürük ve yoğun bir akıntı devam ediyorsa, bu durumlarda antibiyotik veriyoruz. Gripte hemen antibiyotik vermek de vücudun virüsle savaşmasında direncini kıracaktır bağışıklığını zayıflatacaktır bu nedenle önerilmez ancak bazı durumlarda çocukların vücuduna virüs girer girmez ciddi sorunlar oluşturuyor o zaman direk antibiyotik de verebiliyoruz” dedi.

Evde fazla nem akıntıyı ve öksürüğü arttırıyor
Burun tıkanıklığının çocuklarda her zaman görülebileceğine değinen Dr. Görünmez, “Çocukların burun yapısı çok daha yumuşaktır, soğuk havalarda daha çabuk şişer ve daralır, bunu açmak için; deniz suyu okyanus suyu kullanacağız ve burnun içindekileri aspiratörle çekeceğiz, burun tıkanıklığında günde 2025’in üzerine çıkan bir öksürük yoksa, korkulacak bir durum yoktur” diye konuştu. Günde bir iki kere evi havalandırmayı öneren Dr. Görünmez, “2324 derece oda sıcaklığı idealdir, kendi giydiğimizin bir ince kat fazlasını giydirebiliriz bebeklere, evde nem oranını çok fazla arttırmamak gerekir, ekstra buhar makineleri ya da peteğe ıslak havlu koymayı çok önermiyoruz, bu da fazla su buharına neden olup, akıntıyı ve dolayısıyla öksürüğü arttıracaktır” şekilde konuştu.

ESKİŞEHİR

05 Ocak 2020 Pazar

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